Девушка за три года полностью погасила все своим долги и сколотила состояние.

Девушка, чьи родители переехали в США в поисках лучшей жизни, рассказала свой секрет успеха. Она поделилась, что были времена, когда ее долги достигли баснословной суммы в 300 тысяч долларов.

Издание CNBC пишет, что именно в те времена девушка увлеклась личными финансами, потому что хотела узнать все, что могла, чтобы изменить ситуацию.

"Я разработал план, за три года расплатился с долгами и в итоге стал миллионером в свои 30 лет. Сегодня я веду коучинговый бизнес под названием Crush Your Money Goals, где учу других, как заставить деньги работать на них", - рассказала миллионерша.

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Девушка поделилась своими привычками, которые помогли ей разбогатеть.

Покупаю самые недорогие куски мяса

Да, я та самая женщина, которая переполняет куриный отдел в поисках самой дешевой упаковки куриных бедрышек, чтобы сэкономить. Это касается любого мяса. Блюда получаются не менее вкусными, но положительно влияют на бюджет в долгосрочной перспективе.

Экономлю на наборах туалетных принадлежностей в гостиничном номере

В рамках своей работы я часто путешествую для участия в платных выступлениях, и я всегда радуюсь, когда отель предоставляет бесплатный набор туалетных принадлежностей. Предметы из этих наборов могут пригодиться в неожиданных ситуациях, особенно если вы находитесь в пути.

Шапочки для душа и резинки для волос я использую для хранения различной электроники, например, запасных зарядных устройств и конвертеров. Я даже использовал дополнительные зубные щетки и пасты для чистки обуви, когда она пачкалась от длительных пеших прогулок.

Использую свои контейнеры для еды на вынос

Вместо того чтобы выбрасывать контейнеры, я использую их для хранения. Они часто бывают разных размеров и более прочные, чем традиционные пластиковые баночки, что делает их идеальными для хранения остатков пищи или организации мелких предметов по дому. Кроме того, это более экологично, чем выбрасывать их после однократного использования.

Использую каждую каплю своих любимых косметических средств

Мне не стыдно признаться, что я буду сжимать тюбик с зубной пастой до последней капли. Я точно так же отношусь к средствам личной гигиены и красоты, особенно когда речь идет об уходе за кожей.

Смотрю на цены в меню, прежде чем заказать

Я заметила, что многие рестораны стратегически размещают более дорогие позиции в начале меню, чтобы привлечь внимание, поэтому я начинаю с конца. Вы все равно сможете насладиться блюдами премиум-класса без сопутствующего ценника.

Сохраняю высококачественные пакеты для покупок

У меня есть своя коллекция пакетов, спрятанная под кухонной раковиной. Я всегда отдам предпочтение хорошо сделанной, стильной и прочной сумке для покупок. Они могут служить переноской для закусок, обедов и мелких предметов, когда я нахожусь в пути. Кроме того, мне не так обидно, если я их потеряю или придется выкинуть. Я всегда держу пару одноразовых пакетов в багаже, когда путешествую.

Ношу в спортзал бесплатные футболки

Я посещаю несколько конференций и мероприятий в год, на которых можно получить сувениры, я с удовольствием надеваю бесплатные футболки на занятия йогой и танцами, вместо того чтобы тратить деньги на одежду для тренировок.

Я также потеряла слишком много бутылок для воды, поэтому бесплатные бутылок для воды, которые я получаю в подарочных пакетах, мне подходят.

Ранее УНИАН писал, что миллионер дал три совета, которые привели его к успеху.

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