Порой кажется, что деньги уходят, как вода, хотя вы работаете день и ночь. Проблема в том, что вы не знаете трьох главных принципов.

Стать миллионером - мечта многих, но часто она кажется недостижимой. Однако, следуя правильным советам и придерживаясь менталитета, направленного на создание богатства, можно превратить эту мечту в реальность.

Издание new trade ru пообщалось с миллионером, который дал три важных совета для тех, кто хочет разбогатеть.

Инвестируйте в себя

Лучшие инвестиции - это инвестиции в свой рост. Будь то формальное образование, освоение новых навыков или совершенствование своего мышления, отдавайте предпочтение личностному развитию. Читайте книги, смотрите обучающие видео и ищите наставников, которые будут направлять вас. Эти инвестиции окупятся так, что вы даже не сможете себе представить.

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Диверсифицируйте источники дохода

Не кладите все яйца в одну корзину. Успешные люди часто имеют несколько источников дохода - от акций и недвижимости до собственного бизнеса. Диверсифицируя доходы, вы повышаете свою финансовую безопасность и создаете больше возможностей для обогащения.

Большинство миллионеров имеют семь источников дохода:

дивидендный доход;

заработанный доход;

доход от недвижимости;

доход от роялти;

доход от прироста капитала;

доход от предпринимательской деятельности;

процентный доход.

Дисциплина

Приоритет отдавайте сбережениям и инвестициям, а не тратам. Составьте бюджет и придерживайтесь его, избегайте ненужных долгов и постоянно откладывайте часть своего дохода. Такая финансовая дисциплина поможет вам построить и сохранить свое богатство в долгосрочной перспективе.

Ранее УНИАН писал, что знают богатые, но чего не знаете вы.

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