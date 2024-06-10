Стать миллионером - мечта многих, но часто она кажется недостижимой. Однако, следуя правильным советам и придерживаясь менталитета, направленного на создание богатства, можно превратить эту мечту в реальность.
Издание new trade ru пообщалось с миллионером, который дал три важных совета для тех, кто хочет разбогатеть.
Инвестируйте в себя
Лучшие инвестиции - это инвестиции в свой рост. Будь то формальное образование, освоение новых навыков или совершенствование своего мышления, отдавайте предпочтение личностному развитию. Читайте книги, смотрите обучающие видео и ищите наставников, которые будут направлять вас. Эти инвестиции окупятся так, что вы даже не сможете себе представить.
Диверсифицируйте источники дохода
Не кладите все яйца в одну корзину. Успешные люди часто имеют несколько источников дохода - от акций и недвижимости до собственного бизнеса. Диверсифицируя доходы, вы повышаете свою финансовую безопасность и создаете больше возможностей для обогащения.
Большинство миллионеров имеют семь источников дохода:
- дивидендный доход;
- заработанный доход;
- доход от недвижимости;
- доход от роялти;
- доход от прироста капитала;
- доход от предпринимательской деятельности;
- процентный доход.
Дисциплина
Приоритет отдавайте сбережениям и инвестициям, а не тратам. Составьте бюджет и придерживайтесь его, избегайте ненужных долгов и постоянно откладывайте часть своего дохода. Такая финансовая дисциплина поможет вам построить и сохранить свое богатство в долгосрочной перспективе.
Ранее УНИАН писал, что знают богатые, но чего не знаете вы.