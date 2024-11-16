Эти вещи мы каждый день видим, однако всегда забываем о них во время уборки.

Во время стирки и уборки мы иногда забываем о вещах, которые тоже надо почистить. Да, можно не заметить полотенце для посуды или носок, однако все же есть большие вещи, которые мы хоть и видим, но все равно забываем забросить в стиральную машину. Поэтому эксперты назвали для Real Simple семь таких элементов интерьера, которые вы можете забыть постирать.

Наматрасники

Конечно, вы регулярно снимаете постельное белье, чтобы его постирать, однако многие забывают почистить наматрасник или матрасную подушку. Несмотря на то, что эти вещи не нужно стирать так часто, как остальное постельное белье, полезно делать это хотя бы каждый месяц. Однако если вы разлили что-то на кровать или спите с домашними животными, то вам нужно забрасывать наматрасники в стиральную машину чаще.

Покрывала

По словам эксперта Марике Ван дер Графф, покрывала для мебели также важно регулярно стирать, она объяснила:

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"Особенно, если у вас диваны из таких магазинов, как Ikea, их легко стирать. А вы знаете, сколько окурков и грязных штанов сидят на диване каждый день? Если вы хотите освежить свою жизнь, освежите свой диван".

Декоративные подушки

Грязные декоративные подушки могут выглядеть не совсем хорошо, если они грязные, поэтому не забывайте за них.

"Их тоже стоит постирать. Их так часто передвигают руками", - отметила эксперт.

В частности Ван дер Графф рекомендует стирать подушки каждые три-шесть месяцев, однако если у вас есть домашние животные или дети, то, вероятно, вам нужно чистить их чаще.

Юбки для кровати

Постельные юбки являются еще одним элементом интерьера, о котором многие забывают.

"Они могут не выглядеть грязными, но со временем они притягивают ворсинки и мусор, плюс вы хотите очистить воздух, которым дышите, поэтому вы должны убедиться, что ткань вокруг вас продезинфицирована", - объяснила эксперт.

По ее словам, стоит стирать юбки для кроватей каждые три-шесть месяцев.

Шторы

Шторы также могут притягивать много грязи, пыли и волос. По словам Ван дер Графф, преимущественно их стоит стирать ежегодно. Перед тем, как забрасывать их в стиральную машину, обязательно прочитайте этикетки, чтобы убедиться, можно ли их там стирать. Если этого делать нельзя, то хорошим вариантом может быть пропылесосить или протереть.

Одеяла

Если вы ничем не застилаете одеяло, то нужно стирать его раз в две недели. В то же время если вы все же пользуетесь специальной накидкой, то Ван дер Графф советует стирать одеяла каждые три месяца.

Подставки для кастрюль

Пищевые бактерии могут быть опасными для здоровья. Несмотря на то, что вы моете столешницы, большинство из нас забывает также помыть и подставки для кастрюль.

"Мойте их еженедельно или по мере загрязнения. На подставках для кастрюль может быть много микробов и бактерий", - предупредила Ван дер Графф.

Другие советы по стирке и уборке

Ранее эксперты рассказали, как постирать темную одежду, чтобы она не линяла и сохраняла свой цвет. В частности они советуют разделить цвета, использовать холодную воду, сушить ее на медленном режиме и не перегружать стиральную машину.

Также стало известно, как избавиться от конденсата на окнах раз и навсегда. По словам экспертов, для этого вам понадобится мыло, сода, глицерин и спирт или соль.

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