Рассказываем, как отмыть чугунную ванну, если она давно потеряла блеск, белизну и стала пористой.

Чугунная ванна считается чуть ли не вечной - она долго служит, износостойкая, хорошо держит тепло. Но, как и другие вещи, со временем такая ванна изнашивается и теряет первоначальный блеск, белизну, а ее поверхность становится пористой и быстро грязнится. Отполировать ее от пятен сложно, но можно - есть несколько способов, чем отмыть ванну из чугуна от грязи, желтизны и ржавчины с помощью народных средств.

Чем отмыть чугунную ванну от въевшейся грязи

Несмотря на то, что чугун - очень прочный материал, который не боится практически ничего, имеет "слабое звено" - это эмаль, которой покрывают ванну. Со временем она из-за старости или неправильных ухода и эксплуатации становится пористой, и в эти поры въедается грязь.

Если ситуация не совсем критична, то можно попробовать удалить ее с помощью соды и моющего для посуды:

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1 ст. л. соды + 1 ст. л. моющего нужно смешать в кашицу;

с помощью мягкой губки нанести на поверхность ванны;

оставить подействовать на 15 минут и смыть после этого.

Если ванна уже запущена, то советуют использовать смесь из уксуса, соды и обычного спирта:

0,25 стакана соды + 0,5 стакана уксуса + 1 стакан спирта нужно растворить в 4 л воды (теплой);

нанести на эмаль ванны;

через 15 минут можно смыть.

Важно: использовать для чугунной ванны можно только мягкие губки или тряпки, которые не будут царапать эмаль.

Чем отмыть ванну от желтизны и известкового налета

Убрать желтизну видавшей виды ванны можно с помощью пищевой и кальцинированной соды с добавлением уксуса:

5 ст. л. пищевой соды + 5 ст. л. кальцинированной соды смешать с небольшим количеством воды до состояния пасты;

нанести ее на ванну;

100 г уксуса + 100 г порошка персоли (или другого отбеливателя) также смешать и натереть поверх соды;

дать постоять полчаса и хорошо смыть водой.

С известковым налетом можно справиться с помощью соды и лимонной кислоты: сначала ванну нужно натереть содой, а сверху - кислотой, оставить на полчаса и смыть. Чтобы избавиться от мыльного налета, делают кашицу из соды и воды, наносят на ванную, также оставляют на полчаса и смывают мягкой губкой.

Чем отмыть ванну от ржавчины

Избавиться от пятен ржавчины можно попробовать с помощью нашатыря и перекиси:

2 части нашатырного спирта (100 г) нужно смешать с 1 частью перекиси (50 г);

нанести этот раствор на проблемные места;

оставить на 15 минут и смыть водой.

Делать это лучше в перчатках.

На заметку: не следует мыть чугунную ванну концентрированными растворами щелочей или кислот - они разрушают эмаль, а также жесткими, металлическими щетками и мочалками - они поцарапают поверхность. Также откажитесь от абразивных порошков и бытовой химии для чистки унитазов - все это разрушает покрытие.

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