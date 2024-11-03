Плачущие окна могут быть серьезной проблемой с неприятными последствиями.

Пластиковые окна стали удобной альтернативой обычным деревянным вариантам. Их прочность, долговечность и неприхотливость в уходе, несомненно, относят к преимуществам, но есть и существенный недостаток. Как избавиться от конденсата на окнах - далее в материале.

Откуда появляется конденсат - причины

Плачущие пластиковые окна становятся таковыми из-за плохой вентиляции, неправильной установки, повышенной влажности, плохой отапливаемости помещения и даже частого полива цветов. Факторов возникновения популярной проблемы может быть несколько, решать их также советуют по-разному.

Многие специалисты сразу прибегают к кардинальным методам, объясняя, что нужно сделать, чтобы не было конденсата на окнах:

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предлагают менять подоконник, чтобы тепло от батареи поступало вверх ближе к стеклу;

покупать осушители воздуха, регулируя уровень влажности;

собственноручно сооружать конвекционный экран;

устанавливать вентиляционные клапаны и др.

Советы, как избавиться от запотевания пластиковых окон, не устают конкурировать между собой по части оригинальности и невыполнимости. Понятно, что выполнять серьезные ремонтные работы будут единицы людей, поэтому вопрос "плачущих" окон все равно остается актуальным.

Образовался конденсат на окнах - что делать и как

Благодаря народным умельцам оказалось, что для решения проблемы с запотеванием стекол не обязательно прибегать к радикальным методам. В большинстве случаев достаточно будет проверенных "бабушкиных" рецептов. Записывайте, как избавиться от конденсата на пластиковых окнах народными средствами.

Мыло

Сделать мыльную воду, растворив немного мыла в жидкости из-под крана. Подогреть его, смочить тряпку, протереть стекло. "Пройтись" по нему резиновым скребком, чтобы убрать остатки конденсата. Финальный этап - покрыть спиртом.

Сода

Смешать белый порошок и воду так, чтобы получилась густая кашица. Как правило, для одного пластикового окна хватает пропорции 1:1, где количество компонентов измеряется стаканами. Нанести смесь на влажную тряпку, протереть окна. Оставить до высыхания, потом еще раз вытереть сухой тряпкой.

Глицерин и спирт

Смочить тряпку в проточной воде, тщательно вымыть окна. Протереть насухо натуральной тканью, а потом сделать раствор - 1 стакан глицерина на 10 стаканов спирта. Эту смесь нанести на губку или тряпку, а затем вытереть стекла. Такое самодельное средство от конденсата на окнах решает проблему раз и навсегда.

Соль

Растворить 1 ст.л соли в 4 литрах теплой воды и, смачивая тряпку, несколько раз протереть получившимся средством окна. Достаточно 2-3 раз, чтобы весь конденсат исчез, в конце можно вытереть стекла сухой тканью.

Полезный лайфхак: также хозяйки оставляют на подоконнике тарелку с солью - она прекрасно впитывает влагу. Консервант нужно периодически менять, и вы сами узнаете, когда - как только соль станет каменной.

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