Люди, которые спят на левом боку, более склонны к кошмарам.

Поза для сна оказывает огромное влияние на качество и продолжительность сна, но некоторые позы для сна могут сделать вас более склонными к кошмарам.

Как пишет Tom’s Guide, исследование связи между положением во время сна и сновидениями показала, что люди, которые спят на левом боку, более склонны к кошмарам, чем те, кто спит на правом боку.

Как отмечает расшифровщик снов Тереза Ченг, существует определенное количество исследований, которые свидетельствуют о том, что сон на правом боку приводит к более катарсическим и целебным сновидениям, в отличие от сна на левом боку.

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"Сон на левом боку, однако, может быть связан с кошмарами, создает большую нагрузку на сердце. Когда есть стресс, качество сна ухудшается, и кошмары обязательно последуют за ним", - добавляет она.

Она также указывает, что люди, которые спят на спине, также страдают от большего количества кошмаров, чем те, кто спит на животе.

Может ли апноэ во сне вызывать кошмары?

Ченг считает, что ночные кошмары во время сна на спине могут быть связаны с тем, как положение во время сна влияет на наше дыхание. Исследование показывает, что проблемы с дыханием, такие как апноэ во сне, усугубляются во время сна на спине, что, как объясняет исследователь, может привести к плохим снам.

"Люди, у которых проблемы с ночным дыханием, с большей вероятностью переходят от глубокого к быстрому сну и видят тревожные сны. На сегодняшний день недостаточно исследований, чтобы предположить, что положение во время сна может повлиять на сновидения, но есть подробные исследования, которые показывают, что проблемы с дыханием вызывают плохое качество сна. При плохом качестве сна возрастает вероятность кошмаров", - говорит она.

Можно ли спать без кошмаров?

Если вы страдаете от ночных кошмаров, изменение положения во время сна может повлиять на ваши сны, поэтому исследователь советует поэкспериментировать. Лучший подход - спать в позе, оптимальной для здорового дыхания, и, вероятно, на правом боку, что потенциально лучше для сновидений. В то же время сон на правом боку не самый лучший, если вы страдаете от изжоги.

Однако ночные кошмары зависят не только от позы для сна - важную роль играет среда, в которой вы спите, и режим сна.

Ранее УНИАН писал, что то, как вы спите, может рассказать немало удивительного о вашей личности и социальном поведении. Ваша поза сна - на спине или на животе-свидетельствует об определенных особенностях вашего характера.

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