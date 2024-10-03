По мнению миллиардера, истинное мерило успеха не связано с вашими финансами или богатством.

В современном мире, где успех часто связывают с финансовыми достижениями, статусом и должностями, миллиардер Уоррен Баффетт предлагает взглянуть на успех под другим углом. По его мнению, настоящий успех - это взаимная любовь.

"Когда вы доживете до моего возраста, вы будете оценивать свой жизненный успех по тому, сколько людей действительно взаимно любят вас", - цитирует Баффетта издание Inc.

Мудрость Баффетта доходит до самой сути, напоминая нам, что, в конечном счете, настоящая валюта жизни - это отношения, которые мы развиваем и которые имеют такую составляющую, как взаимная любовь.

Видео дня

Любовь, в правильном деловом контексте, действительно имеет значение для лидерства. Руководителям не всегда удобно выражать любовь к команде. Они могут проводить почти половину своих рабочих часов со своими сотрудниками, хорошо выполняя работу, но при этом им трудно внедрить слово "любовь" в деловой лексикон.

Руководитель обладает достаточной властью, чтобы создать рабочее место, где любовь и забота - не просто слова, а руководящие принципы. Работники хотят ощущать цель, рост и успех, а также чувствовать, что их руководители делают все возможное, чтобы заботиться о них. В этом и заключается вся суть - люди хотят чувствовать себя любимыми и заботу.

В наш век токсичной поляризации, тыканья пальцем и "заботы о №1" именно это является новым мерилом вашего успеха. Как сказал Баффетт, когда все будет сказано и сделано, и вы задумаетесь о своих достижениях в жизни, будет здорово, если вы сможете с уверенностью сказать себе: "Благодаря моей готовности заботиться и служить другим, а также тому, что я ставлю людей на первое место, меня любят".

Ранее УНИАН писал, что Уоррен Баффетт назвал одну деталь, которая определяет успех или неудачу в жизни.

Вас также могут заинтересовать новости: