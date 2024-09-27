По словам эксперта, в таком случае вам понадобятся кухонные остатки.

Орхидеи известны тем, что их цикл цветения длится один раз в год, однако при правильном уходе они могут сохранять свои цветы в течение нескольких месяцев подряд, пишет Mirror.

Для того, чтобы орхидея продолжала цвести, очень важно тщательно контролировать влияние света, воды и температуры. Но есть естественные способы ускорить цветение с помощью обычных предметов быда.

Эксперт по садоводству и уходу за растениями Тиффани рассказала о своем "простом" рецепте удобрения, которое можно сделать самостоятельно, чтобы укрепить корни орхидеи и способствовать ее частому цветению.

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"Регулярное внесение удобрений, а также содержание при теплой температуре и ярком непрямом свете обеспечит этому замечательному экзотическому растению счастье на долгие годы. Серьезно, орхидеи могут жить до 20 лет!", - заметила она для Express.

Как приготовить собственное удобрение для орхидей в домашних условиях

По словам эксперта, много кухонных остатков, которые в основном выбрасывают, можно переделать в эффективное удобрение для орхидеи с помощью высокого содержания азота, фосфора и калия - это питательные вещества, которые необходимы для здоровья растений.

"Молоко, яичную скорлупу, чайные пакетики, рисовую воду и патоку можно развести в воде, чтобы получить необходимые питательные вещества. В этом рецепте домашнего удобрения для орхидей мы использовали патоку. Меласса содержит много калия и микроэлементов, которые помогают укрепить корневую систему орхидеи", - отметила Тиффани.

Мелассу также называют черной патокой. Это густой темный сироп, который является основным ингредиентом в выпечке и приготовлении тортов, однако он содержит и калий, кальций, железо и магний.

Несмотря на то, что многие кухонные отходы могут быть полезными для ухода за растениями, очень важно избегать использования кофейной гущи для комнатных растений. По сравнению с внешней средой, где кофе может разлагаться естественным образом, в помещении он не разлагается с такой легкостью, поэтому может забить почву.

"Кофейной гуще нужны другие органические материалы (и черви!), чтобы разложиться и высвободить питательные вещества в почву. Поскольку горшки для орхидей - это в основном мульча, которая не способствует разложению, кофейная гуща будет неэффективной", - объяснила Тиффани.

Для собственного удобрения вам понадобится лишь пол чайной ложки патоки, пустой пульверизатор и вода. Засыпьте патоку в пульверизатор, залейте ее водой и хорошо взболтайте, чтобы все смешалось. После тщательного полива орхидеи опрыскайте этой смесью корни и листья, чтобы слегка покрыть растение.

Эксперт советует выполнять такие действия каждую неделю трижды в месяц, однако не забывать пропускать одну неделю, чтобы предотвратить чрезмерное оплодотворение.

"Удобряйте только три из четырех недель каждого месяца. Последний сеанс следует использовать для промывки корней орхидеи свежей водой, чтобы удалить любые потенциальные накопления", - подчеркнула Тиффани.

Другие рекомендации по уходу за растениями

Ранее эксперты рассказали, как сохранить комнатные растения живыми в течение целого года. Известно, что самой распространенной ошибкой в уходе за растениями является чрезмерный полив, этого эксперты советуют избегать, если вы хотите сохранить растение в хорошем состоянии.

В свою очередь садоводы рассказали о нескольких хитростях, которые помогут оживить увядшие цветы на подоконнике. По их словам, для этого можно использовать дрожжи и сахар.

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