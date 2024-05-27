Эти советы от опытных флористов помогут вырастить красивые и здоровые орхидеи.

Орхидеи считаются привередливыми растениями и требуют тщательного ухода. Их капризность является главной причиной того, почему нельзя держать орхидеи дома новичкам в цветоводстве. Но если вы все же решили сделать дома тропический уголок, то важно знать несколько правил. Мы собрали пять советов о том, как ухаживать за орхидеями, от опытных флористов.

Выберите подходящий сорт

Уход за орхидеями начинается с выбора подходящего сорта. Новичкам лучше начать с видов, которые не очень требовательны к уходу, например, Каттлея или Пафиопедилум.

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При покупке также обратите внимание на состояние цветка. Орхидея должна иметь крепкие и здоровые однотонные листья, а на корнях не должно быть признаков заболеваний. Важно, чтобы почва была хорошо дренированной.

Подготовьте почву

Если вы хотите посадить орхидею в почву самостоятельно, то сначала рекомендуется удобрить землю. Для орхидей хорошо подходит универсальное удобрение "20-20-20". Посадочный материал должен быть рыхлым. Хорошо подойдет мох-сфагнум или крупные кусочки коры. В обычной земле вода задерживается надолго, из-за чего корни орхидеи могут сгнить.

Затем простерилизуйте семена орхидеи и разбросайте по земле тонким слоем.

Используйте пластиковые контейнеры

Орхидеи рекомендуется выращивать именно в пластиковых контейнерах, при чем обязательно с отверстиями для дренажа на дне. Кроме того, в прозрачном пластиковом горшке удобно наблюдать за здоровьем и длиной корней. Когда они перестанут помещаться в контейнер, растение пора пересаживать.

Позаботьтесь об освещении

Для нормального роста орхидея требует хорошего освещения, при этом прямые солнечные лучи могут ее погубить. Соблюсти баланс можно, поставив горшок в полутень на южном или восточном окне. При недостаточном освещении растение можно подсветить фитолампой, размещенной в примерно в 25 см.

Следите за влагой

В уходе за орхидеей крайне важен правильный полив. От избытка влаги цветок может погибнуть. Флористы рекомендуют поливать растение примерно раз в 7-11 дней, при этом вода не должна попадать на части растения. Также для цветка нужна высокая влажность воздуха - желательно не менее 60%.

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