Эта супер-подкормка вернет цветам свежий внешний вид.

Комнатные цветы быстро расходуют питательные вещества из горшка и чаще нуждаются в подкормках. Без внесения удобрений растения могут поникнуть и начать увядать. Поэтому садоводы придумали несколько хитростей, как оживить увядшие цветы на подоконнике.

Один такой неожиданный, но весьма действенный способ использует ингредиенты, которые есть на каждой кухне. Дрожжи и сахар для цветов показывают удивительную эффективность. Оказывается, эти продукты нужны не только для пышной выпечки, но и пригодятся в садоводстве.

Как оживить цветы в горшке с помощью сахара и дрожжей

Садоводы применяют сахар и дрожжи для цветов из-за богатого минерального состава. В дрожжах содержится азот, витамины В1, В2 и В6, а также различные аминокислоты и пептиды. Все эти микроэлементы улучшают состав почвы, повышают иммунитет, укрепляют корневую систему. А сахар нужен для активации дрожжей.

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Готовится удобрение следующим образом: на 1 л воды используйте 1 г дрожжей и щепотку сахара. Смешайте и оставьте на 2-3 часа в темном месте, чтобы смесь забродила. Затем разведите смесь водой в соотношении 1:10. Полейте цветки в горшках, а остаток жидкости можно применить в саду или на овощных грядках.

Особенно полезны дрожжи и сахар для орхидей. Тропическая красавица будет рада такой подкормке. Смешайте 10 г дрожжей со стаканом воды комнатной температуры и ложкой сахара. Оставьте в теплом месте на несколько часов. Затем разбавьте смесь теплой водой, пока не получится 1 л жидкости. Полученным раствором залейте горшком с орхидеей на 15 минут.

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