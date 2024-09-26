Также специалисты рассказали, как бороться с назойливыми растениями в своем саду.

В мире существуют цветы и кусты, которые не требуют особого ухода и могут процветать в различных условиях, но есть другие факторы, такие как температура, окружающая среда и неправильные представления об уходе, которые могут повлиять на продолжительность жизни таких растений. Самой распространенной ошибкой в уходе за растениями является чрезмерный полив, однако не волнуйтесь, в таком случае вам помогут эксперты. По их словам, для хорошего ухода можно использовать лед, передает Mirror.

В частности специалист компании The Ice Co предположил, что небольшой кубик льда может стать хорошим решением для ваших растений. К примеру, рассыпание нескольких кусочков льда на почву обеспечит для растений увлажнение, ведь он медленно тает, давая земле достаточно времени, чтобы впитать именно то количество воды, которое нужно для нужд растения.

Однако лед является простым методом, когда речь идет о бытовых средствах, которые улучшают состояние зеленых насаждений. Также начинающие садоводы смешивают смеси соли, мыла и уксуса, чтобы обогатить почву, одновременно защищая семью, домашних животных и планету. Такой совет поддерживают и эксперты.

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"Целенаправленное уничтожение корня растения - это то, что навсегда уничтожает сорняки. Вы можете использовать натуральные и промышленные средства для уничтожения сорняков, но они в конце концов вернутся, если корень растения выживет", - объясняют специалисты.

По словам экспертов, в борьбе с назойливыми растениями есть много продуктов, которые помогут вам избавиться от сорняков, однако некоторые из них имеют вредные химические вещества.

"Другие естественные варианты включают использование повседневных бытовых предметов, которые доказали свою эффективность в качестве гербицидов. Например, садоводы используют соль и уксус, которые являются доступными и недорогими, чтобы успешно бороться с сорняками", - подчеркивают специалисты.

Другие советы по уходу за растениями

Ранее стало известно, как убрать плесень в цветочном горшке. Известно, что чаще всего появляется белая плесень на земле в горшке, которая называется гриб мукор, который образует на почве плотную корку, вследствие чего у растения нарушается нормальный воздухообмен, меняется кислотность почвы и минеральный состав.

Также УНИАН рассказывал, как избавиться от грызунов в своем саду. Обычно большинство людей попытаются сразу использовать химический раствор или яд, чтобы побороть вредителей, однако, по словам экспертов, этого делать не стоит.

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