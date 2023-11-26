Некоторые поступки могут свидетельствовать о том, что человек вам завидует.

Очень часто люди интересуются, как распознать зависть подруги, друга или родственников, поскольку это на самом деле очень нелегко сделать, потому что такую эмоцию могут отлично маскировать.

Есть несколько ключевых признаков, благодаря которым можно понять, что на самом деле кто-то вам просто завидует, пишет HackSpirit. Например, завистника может выдать имитация вашего выбора. Речь идет о том, что человек из зависти способен делать то, что получается именно у вас. Тот, кто завидует, может повторять ваши шаги в карьере или выбрать то же самое хобби, которое есть у вас.

Вот еще как распознать завистливого человека:

люди, которые вам завидуют, могут отдалиться или перестать с вами общаться. Если вы заметили, что после достижения вами какой-то новой вершины кто-то от вас отдаляется, возможно, этот человек завидует и пытается справиться с этой эмоцией, просто удалившись;

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настроение завистников может портиться после того, как они узнают о вашем новом успехе;

постоянная конкуренция. Если кто-то всегда хочет быть лучше, чем вы - то это также может быть признаком зависти.

Есть еще и такие признаки завистливого человека - лесть и вывернутые комплименты. Начнем с первого. Если вы чувствуете, что вам неискренне льстят, то это может быть признаком зависти. А вывернутые комплименты - это фразы, в которых человек вспоминает о каком-то вашем плюсе, но акцентирует внимание на себе.

Речь идет о таких фразах:

"Я бы отдал все, чтобы иметь столько же свободного времени, сколько вы, для хобби. К сожалению, я должен зарабатывать на жизнь";

"Ты такой смелый, выходя в этом наряде. Я никогда не мог этого сделать".

Мы с вами разобрались, как распознать завистника. Но обратите внимание на то, что одна какая-то неудачная фраза еще не свидетельствует о том, что возле вас плохой человек. Нужно комплексно проанализировать поведение человека, а уже потом ставить окончательный "диагноз".

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Ранее были названы утренние привычки успешных людей.

Сообщалось, что люди, добившиеся в чем-то успеха, обычно рано встают, ограничивают пользование гаджетами, добавляют какую-то двигательную активность, сытно завтракают, занимаются самоанализом и составляют план на день.

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