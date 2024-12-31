Прием со шпажкой или зубочисткой не гарантирует точного результата.

При выпекании бисквита для того, чтобы проверить его готовность, большинство людей используют прием со шпажкой или зубочисткой – протыкают бисквит, и смотрят, не осталось ли на шпажке сырого теста. Если его нет – то бисквит должен быть готов.

Однако, пишет Miiror, известный кондитер Мэри Берри предостерегает от использования такого приема, поскольку, по ее словам, в итоге вы рискуете получить недопеченный бисквит. Вместо этого она , предлагает простое правило, которое никогда ее не подводило.

Она утверждает, что не нужно полагаться исключительно на чистую зубочистку, чтобы судить о том, готова ли выпечка. Главным показателем, по ее словам, является цвет.

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"Если пирог не золотистого цвета, он не пропекся", — добавила она.

Мэри также рекомендует "визуально осмотреть бисквит", а затем слегка надавить на него, чтобы увидеть, не пружинит ли он. Если бисквит выглядит готовым и имеет правильную текстуру, вы можете трижды проверить его с помощью метода зубочистки, но никогда не полагайтесь только на это.

Она также советует при выпечке выбирать среднюю полку для ровной поверхности бисквита. Как объяснила кондитер, торты, размещенные на верхней полке, могут образовывать пик или даже твердую корочку, которая может подгореть.

Ранее Мери Бэрри поделилась рецептом вкуснейшего шоколадного бисквита с нежным муссом, который станет настоящим украшением рождественского стола.

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