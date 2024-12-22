Этот десерт не оставит равнодушными любителей шоколада.

Гуру выпечки Мэри Берри имеет в своем арсенале множество рецептов, многие из которых подойдут на Рождество. В частности, можно приготовить шоколадный торт, рецепт которого очень легкий.

Как пишет Ехргеѕѕ, десерт состоит из влажного слоя шоколадного бисквита, увенчанного слоем гладкого шоколадного мусса. Он не оставит равнодушными любителей сладкого. Для приготовления понадобятся:

какао-порошок - 25 г + для посыпки;

кипяток - 3 ст.л;

сахарная пудра - 100 г;

мука 100 г;

разрыхлитель - 1,5 ч.л.

яйца - 2 шт;

маргарин или масло - 100 г;

бренди (по желанию) - 2 ст.л.

Также для слоя шоколадного мусса надо будет взять 300 г темного шоколада и 450 мл жирных сливок. По желанию можно добавить малину для украшения, если будете готовить летом.

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Духовку надо разогреть до 160°C. Форму 20 см смажьте маслом и выстелите пергаментом.

Какао-порошок залейте кипятком и смешайте. Туда добавьте остальные ингредиенты и взбейте миксером до однородности. Тесто перелейте и форму и выровняйте поверхность лопаткой. Выпекайте 25 минут.

Когда бисквит будет готов, полейте его бренди и оставьте остывать в форме. В это время можно приготовить мусс.

Шоколад разломайте на кусочки и растопите на водяной бане. Отложите его, чтобы он немного остыл. Тем временем взбивайте сливки до мягких пиков и постепенно добавляйте шоколад.

Когда бисквит остынет, выложите на него мусс, разровняйте сверху и оставьте в холодильнике на ночь, накрыв пищевой пленкой. Если нет времени или желания ждать, то достаточно четырех часов, чтобы мусс застыл.

Далее надо осторожно достать торт из формы и посыпать какао и сахарной пудрой. По желанию украсьте фруктами или ягодами.

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