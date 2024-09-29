Такая яичница является очень вкусной, особенно во время завтрака.

Яичница является самым распространенным блюдом для завтрака, которое в основном не требует многих продуктов, кроме яиц, соли, перца и сливочного масла. Однако известный шеф-повар Гордон Рамзи назвал один ингредиент, который сделает вашу яичницу еще вкуснее, пишет Parade.

По его словам, речь идет о сливочном креме или крем-фреше, который часто используют во французских рецептах. Этот густой, жирный молочный продукт по вкусу и текстуре напоминает сметану.

Если вы не можете найти этот ингредиент в местном продуктовом магазине, то вместо него можно купить сметану, обычный греческий йогурт или маскарпоне. Чтобы приготовить его самостоятельно, вам нужно смешать 2 стакана жирных сливок и 2 столовые ложки пахты в стеклянной банке, после чего оставить при комнатной температуре до загустения.

Как приготовить яичницу по рецепту Гордона Рамзи

Чтобы приготовить такую яичницу, вам понадобятся яйца, сливочное масло, соль, перец, сливочный крем и свежий лук.

"В холодную сковородку или глубокую кастрюлю разбейте 6 целых холодных яиц. Затем добавьте 1 столовую ложку холодного сливочного масла, нарезанного кубиками. Если вы хотите приготовить меньшую порцию, Рамзи советует взять соотношение яиц к маслу 2:1", - отмечают в материале.

Также для приготовления яичницы Рамзи использует уникальный метод "включить и выключить". Сначала он разогревает сковородку с яйцами и маслом на сильном огне. Затем через 20-30 секунд шеф-повар советует убрать сковороду с огня и продолжать помешивать. Через 10 секунд снова поставьте сковороду на огонь. Эту технику нужно повторить трижды.

Когда яйца будут готовы, приправьте их и добавьте сливочный крем, а также можете посыпать яичницу измельченным свежим луком.

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