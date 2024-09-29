Куриные ножки в духовке могут получиться ничуть не хуже, чем на мангале.

Курятина - отличное дополнение к любому гарниру. Она подходит к салатам, крупам или пасте, однако и эту белковую пищу можно разнообразить маринадами. Рассмотрим, как приготовить куриные ножки по рецепту известного украинского повара Евгения Клопотенко.

Сочные куриные ножки в духовке: рецепт от шеф-повара

Чтобы приготовить блюдо по его рецепту, вам понадобятся:

куриные голени - 2 упаковки;

мед - 50 г;

сладкая горчица - 50 г;

лимон - 0,5 шт.;

семена укропа - 1 ч.л.;

сухой укроп - 1 ч.л.;

ароматное масло - 2 ст.л.;

чеснок - 2-3 зубчика чеснока.

Для начала поместите голени в миску. Приправьте их укропом и натрите чеснок на мелкую терку. Добавьте туда жидкий мед, горчицу и выдавите сок половины лимона. Теперь хорошо перемешайте мясо, чтоб маринад со всех сторон его покрыл. Далее будем запекать ножки куриные в духовке.

Сколько запекать куриные ножки в режиме гриль сказать сложно - все зависит от вашей техники, а также от близости мяса к нагревательным элементам. Клопотенко сравнил это с приготовлением на мангале, когда приходится регулировать подачу тепла, чтоб мясо не получилось горелым снаружи или сырым внутри.

Можно также приготовить куриные ножки с картошкой в духовке - для этого можно поставить овощи на противень под мясом.

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