Этот пирог такой простой в приготовлении, что его можно делать хоть каждый вечер.

Любители соленых пирогов оценят обязательно оценят этот рецепт. Трудно придумать более простой ужин для большой семьи. Заливной пирог с курицей готовится так просто, что даже у новичков в кулинарии получится с первого раза. А если мясо отварить заранее, то на приготовление уйдет буквально 10 минут, не считая время выпекания.

Заливной пирог с курицей и сыром

Ингредиенты для теста:

мука - 300 г:

сметана или густой кефир - 350 мл;

яйца - 2 шт.;

подсолнечное масло - 2 стол. л.;

сахар - 2 стол. л.;

соль - щепотка;

разрыхлитель - 2 чайн. л.

Ингредиенты для начинки:

курица - 300 г;

сыр - 100 г;

сметана - 2 стол. л.;

зелень по вкусу;

чесночный порошок - 1 чайн. л.;

соль, перец по вкусу.

По желанию в начинку можно добавить грибы, лук, томаты или любые другие овощи. Перед добавлением в пирог их нужно обжарить.

Курицу отварите и остудите. Духовку заранее поставьте разогреваться до 180º.

Для теста взбейте яйца со сметаной (кефиром), сахаром, щепоткой соли и маслом. Постепенно всыпьте муку с разрыхлителем и перемешивайте венчиком, чтобы не было комочков.

Для начинки курицу нарежьте небольшим кубиком, а сыр натрите на крупной терке. Добавьте мелко рубленую зелень. Посолите и поперчите по вкусу, всыпьте сухой чеснок или любые другие любимые овощи. Также добавьте в начинку две ложки сметаны, чтобы она была сочной. Если готовите заливной пирог с курицей и луком, то лук нарежьте полукольцами и обжарьте до золотистого цвета, а затем добавьте к начинке.

Форму для запекания смажьте изнутри маслом. Вылейте на дно половину теста. Затем выложите начинку и сверху полейте остальным тестом. Запекайте блюдо 40-50 минут при 180°. Готовый заливной пирог с курицей на сметане подавайте в горячем виде.

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