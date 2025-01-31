Остатки соуса из банки не выбрасывайте, а используйте его для жарки яичницы.

Яичница - идеальный быстрый вариант завтрака, но если готовить ее каждый раз одинаково, это блюдо может надоесть. Издание Express рассказало интересный способ жарки яиц, который подходит для тех, кто любит соусы и приправы.

Тиктокерка Condiment Claire, которая имеет более 981,2 тысячи подписчиков, показала, как готовить яичницу, используя остатки горчицы или другого соуса в баночке. Такой способ также позволит уменьшить количество отходов пищевых продуктов.

Идея проста: нужно взять почти пустую банку из-под соуса - горчицы, кетчупа, майонеза и тому подобное. Важно, чтобы на стенках сосуда осталось немного соуса.

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Клэр рассказала, что вбивает в банку с остатками суса несколько яиц, закручивает ее и хорошо встряхивает. Это нужно для того, чтобы смешать яйца с приправой, которая была в банке. Благодаря такому трюку ко вкусу яиц добавляется вкус соуса, и в результаты получается яичница с другим вкусом.

После того, как яйца и соус смешаются до однородной массы, яичницу следует приготовить как обычно - на сковороде с антипригарным покрытием на медленном огне.

Повар подчеркивает, что важно не пережарить яйца, поэтому огонь нужно выключить, когда они еще не закончили сворачиваться, поскольку оставшегося тепла хватит для окончательного приготовления.

Ранее УНИАН рассказывал, как легко почистить вареные яйца. Домашний шеф-повар и писательница Кристин Фиорентино объяснила, что, хотя в целом чистка яиц - несложное дело, однако его можно еще больше упростить.

Шеф-повар утверждает, что если добавить брызг уксуса в кипящую воду, в которой будут вариться яйца, скорлупа с них легко отслоится.

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