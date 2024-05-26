Для приготовления лучше взять рис басмати.

Рис известен своей универсальностью - его можно готовить с мясом, морепродуктами или овощами, добавлять в запеканки, обжаривать и просто отваривать со сливочным маслом.

Как писал Рагаԁе, Instagram-блогер с ником @justinkaarthur приготовил необычный морковный рис. Рецепт набрал более 225 тысяч просмотров и понравился пользователям.

Для приготовления этого блюда лучше взять рис басмати. Он традиционно используется в кулинарии Индии и Ближнего Востока, где прославился своим ароматом и слегка ореховым вкусом. Однако при необходимости можно использовать и более бюджетный длиннозернистый рис.

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Ингредиенты для морковного риса:

рис - 2 стакана

оливковое масло - 5 ст. л.

морковь - 1 шт;

лук - половинка;

вода - 3 стакана;

куриный бульон - 1 кубик;

соль по вкусу.

Несколько раз промойте рис под холодной водой, пока она не станет прозрачной. Это позволит убрать излишки крахмала и сделает его рассыпчатым.

Начните с того, что вымойте, очистите и натрите морковь. Далее нарежьте половину небольшой луковицы. Отложите овощи в сторону.

Разогрейте растительное масло на среднем огне в кастрюле среднего размера. Обжарьте морковь и лук на среднем огне в течение 5 минут. Далее добавьте промытый рис и перемешайте.

Добавьте морковь и лук и обжарьте в масле примерно 5 минут, часто помешивая, чтобы не подгорело. Затем добавьте промытый рис и перемешайте, чтобы соединить его с овощами.

Влейте 3 стакана воды, добавьте бульонный кубик и соль. Накройте кастрюлю алюминиевой фольгой, затем крышкой и готовьте на медленном огне около 15 минут. Подавать лучше добавив на тарелку немного овощей.

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