Рис известен своей универсальностью - его можно готовить с мясом, морепродуктами или овощами, добавлять в запеканки, обжаривать и просто отваривать со сливочным маслом.
Как писал Рагаԁе, Instagram-блогер с ником @justinkaarthur приготовил необычный морковный рис. Рецепт набрал более 225 тысяч просмотров и понравился пользователям.
Для приготовления этого блюда лучше взять рис басмати. Он традиционно используется в кулинарии Индии и Ближнего Востока, где прославился своим ароматом и слегка ореховым вкусом. Однако при необходимости можно использовать и более бюджетный длиннозернистый рис.
Ингредиенты для морковного риса:
- рис - 2 стакана
- оливковое масло - 5 ст. л.
- морковь - 1 шт;
- лук - половинка;
- вода - 3 стакана;
- куриный бульон - 1 кубик;
- соль по вкусу.
Несколько раз промойте рис под холодной водой, пока она не станет прозрачной. Это позволит убрать излишки крахмала и сделает его рассыпчатым.
Начните с того, что вымойте, очистите и натрите морковь. Далее нарежьте половину небольшой луковицы. Отложите овощи в сторону.
Разогрейте растительное масло на среднем огне в кастрюле среднего размера. Обжарьте морковь и лук на среднем огне в течение 5 минут. Далее добавьте промытый рис и перемешайте.
Добавьте морковь и лук и обжарьте в масле примерно 5 минут, часто помешивая, чтобы не подгорело. Затем добавьте промытый рис и перемешайте, чтобы соединить его с овощами.
Влейте 3 стакана воды, добавьте бульонный кубик и соль. Накройте кастрюлю алюминиевой фольгой, затем крышкой и готовьте на медленном огне около 15 минут. Подавать лучше добавив на тарелку немного овощей.
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