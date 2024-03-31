Промывка делает его более безопасным для потребления.

Рис - это универсальный и простой в приготовлении продукт, который является неотъемлемой частью рациона многих людей. Его есть несколько видов и все они очень популярны на кухне.

Хотя промывание риса не является обязательным условием для приготовления этого обычного блюда, издание health рассказало о пищевых и кулинарных причинах, почему это лучше делать.

По словам экспертов, промывание риса позволит избавить его от липкости и сделать рыхлым - таким образом удаляется лишний крахмал, из-за которого зерна пристают друг к другу. Кроме того, промывание делает его более безопасным для потребления.

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Кейтлин Сасс, учёный по пищевым продуктам и старший менеджер по исследованиям и развитию рисовой компании Lundberg Family Farms, объяснила, что это позволит убрать любые остатки мусора, среди которых могут попадаться грязь и даже мелкие камешки.

Согласно исследованию Journal of Hazardous Materials, мытье риса перед приготовлением уменьшает загрязнение пластиком на 20-40%. Также существуют доказательства того, что это снижает и концентрацию мышьяка, который содержится в почве и воде в определенных количествах. В FDA в 2023 году отмечали, что концентрация неорганического мышьяка обычно составляет около 92 частей на миллиард для белого риса. Для коричневого риса этот показатель больше.

Минусы в мытье риса

"Промывание или замачивание риса в течение длительного периода времени перед приготовлением может лишить его некоторых питательных веществ", - пояснила Кейтлин Сасс.

Хотя это убирает крахмал, вымывается и небольшое количество полезной клетчатки, которая называется "устойчивый крахмал". Он улучшает работу кишечника и стабилизирует уровень сахара в крови.

Кроме того, в результате промывки у риса уменьшается количество железа и водорастворимых витаминов группы B, включая фолиевую кислоту, ниацин и тиамин.

Другие советы по еде

Ранее УНИАН рассказывал, как мыть грибы, чтобы не испортить. Известный шеф-повар Фреда Тисс дала важные советы.

Министерство сельского хозяйства США и другие эксперты по безопасности пищевых продуктов рекомендуют никогда не промывать сырую курицу или другие мясные продукты.

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