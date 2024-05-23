Для его приготовления понадобятся четыре ингредиента и специи, которые у вас есть дома.

Яйца являются самым популярным вариантом завтрака, однако вкусный и сытный омлет может стать также хорошим ужином.

Ехргеѕѕ поделился рецептом шеф-повара BBC Food Эллиса Барри. По его словам, это "Идеальный омлет", который прост и легок в приготовлении.

Для приготовления надо взять:

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сливочное масло - 2 кусочка;

шпинат - большая горсть;

яйца - 2 шт;

тертый чеддер - 15 г;

соль и перец.

Взбиваем яйца, чтобы было проще готовить дальше. В сковороде диаметром 22 см растапливаем половину сливочного масла на среднем огне, добавляем шпинат и готовим одну-две минуты. Приправляем его и откладываем в отдельную тарелку.

На сковородке растапливаем масло, чтобы оно покрыло поверхность. Добавляем взбитые яйца и равномерно их распределяем. Оставляем на 20 минут, пока они не начнут пузыриться. Далее быстро заворачиваем бока омлета к центру, добавляем еще масло.

Пока яйца еще немного жидкие, надо их посыпать сыром и шпинатом, прежде чем снять сковороду с огня. Последним шагом является сворачивание омлета. Используя лопатку, надо сложить одну треть омлета в середину, перемесить его на теплую тарелку, и сложить еще раз на себя. Для украшения можно использовать еще немного сыра.

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