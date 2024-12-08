Этот кекс украшается соленой карамелью.

Банановый хлеб - это простое и вкусное лакомство. Его можно приготовить с соленой карамелью.

Победительница Great British Bake Off Надежда Хусейн, которая издала шесть кулинарных книг, поделилась с Ехргеѕѕ своим рецептом бананового хлеба.

Для этого десерта нужны:

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маленькие бананы - 4 шт., 340 г;

сахарная пудра - 175 г;

соль - щепотка;

тимьян - веточка;

оливковое масло - 120 мл;

молоко - 75 мл;

мука - 300 г;

разрыхлитель - 1 ч.л.

Для соленой карамели надо будет взять 100 г сахарной пудры, 45 г соленого масла, 60 мл сливок и 0,5 ч.л.

Выстелите и смажьте маслом форму для хлеба и разогрейте духовку до 180C/вентилятор 160C

Один банан разрежьте вдоль, а остальные нужно размять в пюре. Смешайте с маслом и сахарной пудрой. Затем добавьте соль и тимьян. Влейте оливковое масло и молоко, перемешайте, затем добавьте просеянную муку и снова перемешайте.

Вылейте тесто в форму для хлеба и разровняйте. Добавьте ломтики банана срезом вверх и выпекайте около часа. В последние 15 минут можно накрыть выпечку, чтобы она не слишком румянилась.

Для приготовления карамели выложите сахар ровным слоем на дно кастрюли. Нагревайте на среднем или слабом огне и периодически помешивайте.

"Как растает сахар, добавьте масло. Если вы заметили, что оно схватывается, не волнуйтесь, просто продолжайте помешивать на очень медленном огне, и карамель соединится", - советует Надежда.

Когда масло растопится, варите на медленном огне две минуты и снимите с огня.

После выпекания выньте буханку из духовки и оставьте остывать. После остывания полейте карамелью и добавьте сверху несколько листочков тимьяна.

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