Банановый хлеб - это простое и вкусное лакомство. Его можно приготовить с соленой карамелью.
Победительница Great British Bake Off Надежда Хусейн, которая издала шесть кулинарных книг, поделилась с Ехргеѕѕ своим рецептом бананового хлеба.
Для этого десерта нужны:
- маленькие бананы - 4 шт., 340 г;
- сахарная пудра - 175 г;
- соль - щепотка;
- тимьян - веточка;
- оливковое масло - 120 мл;
- молоко - 75 мл;
- мука - 300 г;
- разрыхлитель - 1 ч.л.
Для соленой карамели надо будет взять 100 г сахарной пудры, 45 г соленого масла, 60 мл сливок и 0,5 ч.л.
Выстелите и смажьте маслом форму для хлеба и разогрейте духовку до 180C/вентилятор 160C
Один банан разрежьте вдоль, а остальные нужно размять в пюре. Смешайте с маслом и сахарной пудрой. Затем добавьте соль и тимьян. Влейте оливковое масло и молоко, перемешайте, затем добавьте просеянную муку и снова перемешайте.
Вылейте тесто в форму для хлеба и разровняйте. Добавьте ломтики банана срезом вверх и выпекайте около часа. В последние 15 минут можно накрыть выпечку, чтобы она не слишком румянилась.
Для приготовления карамели выложите сахар ровным слоем на дно кастрюли. Нагревайте на среднем или слабом огне и периодически помешивайте.
"Как растает сахар, добавьте масло. Если вы заметили, что оно схватывается, не волнуйтесь, просто продолжайте помешивать на очень медленном огне, и карамель соединится", - советует Надежда.
Когда масло растопится, варите на медленном огне две минуты и снимите с огня.
После выпекания выньте буханку из духовки и оставьте остывать. После остывания полейте карамелью и добавьте сверху несколько листочков тимьяна.
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