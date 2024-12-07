Рецепт рассчитан на шесть человек и готовится всего за 15 минут.

Известный повар Мэри Берри поделилась множеством рецептов на протяжении своей карьеры. Один из самых популярных - быстрые макароны с ветчиной, которые прекрасно подойдут на ужин.

"Это мой готовый ужин с макаронами, поскольку он такой вкусный, такой быстрый, и всем он нравится. Прекрасно подходит на каждый день или для обычных вечеринок. Его основой является соус для пасты со сливками, а сверху добавляется хрустящая пармская ветчина, которая придает тонны вкуса и замечательной текстуры", - говорится на BBC Good Food.

Этот рецепт рассчитан на шесть человек и готовится всего за 15 минут. Для приготовления понадобятся:

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паста пенне - 350 г;

пармская ветчина - 160 г;

грибы - 250 г;

сливки - 200 г;

тертый пармезан - 100 г;

измельченная свежая петрушка - 2 ст. л;

соль и перец.

Отварите макароны, слейте воду и отложите. Разогрейте сковороду и поджарьте измельченную ветчину до хрустящей корочки. Переложите ее на тарелку и вместо нее обжарьте порезанные на четвертинки грибы.

Добавьте туда сливки и доведите до кипения. Переложите в сковороду макароны, пармезан и петрушку. Приправьте по вкусу.

Подавайте с зеленым салатом и хрустящим хлебом.

"Для особых случаев добавьте пачку кончиков спаржи в пасту за четыре минуты до окончания времени приготовления, а затем слейте вместе с макаронами", - советует повар.

Как ранее сообщал УНИАН, на десерт можно приготовить кокосовое печенье с шоколадом по рецепту Джейми Оливера.

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