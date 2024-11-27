Эта тренировка сжигает больше калорий за счет сочетания разной интенсивности.

Директор Trainfitness Майкл Беттс рассказал о тренировке, которая может стать вашим решением, если вы хотите похудеть "навсегда", а текущая программа не справляется, пишет eatthis.com.

"Продуктивный метод интервальной тренировки сочетает ходьбу, бег трусцой и спринт, чтобы ваше тело было полностью задействовано и напряжено. Это великолепный способ сжечь калории, повысить выносливость и навсегда избавиться от лишних килограммов", - пишет издание.

По словам тренера, тренировка ходьба - бег трусцой - спринт сжигает больше калорий за счет сочетания разной интенсивности:

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"Чередование ходьбы, бега трусцой и спринта повышает частоту сердечных сокращений больше, чем упражнения в постоянном темпе. Такое изменение ускоряет метаболизм и эффект дожигания, когда ваше тело продолжает сжигать калории после тренировки".

Он добавляет, что разнообразие делает тренировку интересной, поэтому вы можете придерживаться ее в долгосрочной перспективе":

"Регулируя интенсивность по мере прогресса, вы продолжаете бросать вызов своему телу для достижения долгосрочных результатов".

Тренер советует перед основной тренировкой посвятить пять минут разминке: идите быстрым шагом, чтобы разогреть мышцы, и немного пробежитесь.

Основная тренировка длится всего 20-30 минут и включает:

2 минуты ходьбы (идите в умеренном темпе, чтобы подготовиться к высокоинтенсивной части тренировки);

2 минуты бега трусцой в комфортном для вас темпе;

30 секунд спринта (сосредоточьтесь на своей форме и делайте мощные шаги);

2 минуты отдыха (идите в течение 2 минут, чтобы перевести дыхание).

Повторите этот цикл 2-4 раза, после чего пройдитесь 5 минут и завершите тренировку легкой растяжкой.

Напомним, ранее УНИАН писал, как сбросить 10 килограммов без походов в спортзал и жесткой диеты.

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