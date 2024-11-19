Не нужно стремиться к быстрой потере веса, отметил специалист.

При правильном подходе можно сбросить до 10 килограммов лишнего веса без абонемента в спортзал. Сертифицированный тренер по фитнесу в Международной академии персональных тренеров (IPTA) Доменик Анджелино рассказал, как это сделать, пишет eatthis.com.

"Вы все равно можете сжигать калории, тренируясь только своим телом… У вас есть три функциональных пути к потере веса: меньше есть, больше тренироваться или делать и то, и другое. Сочетание того и другого наиболее эффективно", - отметил он.

По его словам, не нужно стремиться к быстрой потере веса, необходимо потреблять примерно на 250–1000 меньше калорий в день, чем вы сжигаете, чтобы терять вес "здоровыми темпами".

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Тренер посоветовал, как сбросить до 10 килограммов веса без абонемента в спортзал:

Соблюдайте питательную диету. Диета играет решающую роль в потере веса. Как объяснил Анджелино, не нужно делать диету слишком сложной, технической или подавляющей. Можно просто заменить привычные продукты на более низкокалорийные.

Вырабатывайте эффективные привычки. Одной из главных привычек будет определение места для тренировок: это может быть пространство в доме, близлежащий парк или любое другое место, которое нравится, отметил тренер.

Тренируйтесь три-пять дней в неделю. Конечно, чем больше вы тренируетесь, тем больше калорий вы сжигаете, а сжигание большего количества калорий означает более быструю потерю веса. Однако и переусердствовать не стоит.

Инвестируйте в доступное домашнее оборудование для тренировок. Вы достигнете гораздо большего прогресса, если будете использовать какое-либо оборудование, добавил Анджелино. Например, рассмотрите возможность покупки регулируемых гантелей, чтобы помочь тренировать ваши мышцы, или покупку кардиооборудования, такого как велотренажер или беговая дорожка.

Включите прогресс в свои тренировки. Чем интенсивнее ваши тренировки и чем дольше они длятся, тем больше калорий они помогут сжечь. Потому постарайтесь включить стратегическую прогрессию в свои тренировки, чтобы воспользоваться этим преимуществом, посоветовал тренер.

Напомним, ранее УНИАН писал, действительно ли зеленый чай помогает похудеть.

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