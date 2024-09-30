Со временем полотенца могут потерять свою мягкость и начать быть очень царапающими на ощупь.

Полотенца снова станут мягкими и пушистыми, если добавить в стиральную машину один натуральный ингредиент. Об этом пишет Express.

Отмечается, что со временем полотенца могут потерять свою мягкость и начать быть очень царапающими на ощупь, но есть простой способ восстановить их "естественным путем".

Лиз Айхгольц, эксперт по Weezie Towels, рассказала, что полотенца часто теряют свою мягкость из-за накопления остатков на ткани, что часто случается, когда люди используют слишком много смягчителя для ткани во время стирки:

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"Они особенно подвержены сбору остатков мыла и смягчителя ткани, которые не выполаскиваются во время стирки. Это может накапливаться со временем, что приводит к снижению впитываемости и грубой, царапающейся текстуре".

По словам эксперта, лучший способ "оживить" полотенца и сделать их мягкими - это не использовать коммерческое чистящее средство, а простой белый уксус, который, вероятно, уже есть в вашем кухонном шкафу.

"Вы можете заметить, что мы часто рекомендуем уксус, когда дело касается ухода за вашими полотенцами. Универсальный и доступный по цене, он действительно меняет правила игры для многих домашних задач", - говорит специалист.

Она объясняет, что белый уксус содержит кислоту, которая может расщепить остатки мыла, застрявшие в ткани полотенца, чтобы оно снова могло должным образом впитывать воду. При этом уксус полностью выполаскивается в стиральной машине, не оставляя никаких остатков, поэтому это быстрый и простой способ восстановить полотенца.

"Использование уксуса как части вашего ежедневного ухода за полотенцем является невероятно эффективным, но оно также является экологичным, нетоксичным и экономически эффективным. Это работает как натуральная альтернатива коммерческим смягчителям ткани, которые часто содержат химические вещества, которые могут нанести вред вашим полотенцам и окружающей среде", - рассказывает Лиз и дает несколько практических советов:

для начала поместите полотенца в стиральную машину в горячем режиме без моющих средств или любых других веществ, поскольку это размягчит имеющиеся остатки на ткани;

после завершения стирки положите полотенца обратно в стиральную машину и добавьте одну чашку белого уксуса в ящик для моющих средств в стиральной машине;

снова постирайте полотенца, а затем, включите дополнительный цикл полоскания, чтобы убедиться, что остатки уксуса тщательно вымыты;

сушите полотенца как обычно, повесив их на бельевую веревку или положив в сушилку, но не ставьте сушилку на высокий нагрев, поскольку это может повредить ткань;

после того, как полотенца высохнут, они должны быть полностью восстановлены и выглядеть как новые.

После того, как вы восстановили полотенца, важно убедиться, что вы не используете слишком много стирального средства и смягчителя в будущем, чтобы избежать повторного повреждения полотенец.

Другие полезные советы по быту

Ранее УНИАН сообщал, что будет, если не пользоваться кондиционером для белья. В частности, многие люди считают смягчитель белья основным "ингредиентом" стирки.

В то же время смягчитель сильно влияет на ткань, поскольку может лишить ее естественных свойств, таких как воздухопроницаемость или влажность.

К тому же смягчитель ткани может быть потенциально вредным для одежды со временем, поскольку остатки могут уменьшить поглощение ткани и способствовать разрушению волокон.

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