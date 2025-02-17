Садовница раскрыла 'хитрость', как понять, когда поливать орхидею

Это хрупкое растение в период покоя требует меньше воды, чем период активного роста.

Анджела Слейтер, эксперт по садоводству компании Hayes Garden World - одного из ведущих британских ритейлеров в сфере товаров для дома и сада - поделилась с Express.co.uk лучшими советами по уходу за комнатными орхидеями.

Самый распространенный вид орхидей - фаленопсис, или орхидея моли, которая широко продается в магазинах, имеет период покоя, который длится от шести до девяти месяцев. В это время, когда на растении остаются лишь оголенные стебли, необходимо корректировать режим полива, чтобы весной обеспечить пышное цветение.

"Период покоя требует меньше воды, чем период активного роста", - отметила Анджела.

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Она также поделилась полезным советом, как определить, когда именно следует поливать растение:

"Хитрость полива фаленопсиса заключается в том, чтобы дождаться, пока толстые корни станут серебристыми, а затем погрузить весь горшок в теплую воду на несколько секунд; этого достаточно, чтобы корни снова стали зелеными".

По словам эксперта, такой метод подходит для всех орхидей - важно лишь подождать, пока корни немного подсохнут перед очередным поливом.

Уход за орхидеями включает не только правильный полив, но и подкормку удобрениями. Оптимальная стратегия - вносить удобрение во время каждого второго полива.

"Периоды покоя и роста требуют различных режимов подкормки", - пояснила Анджела. Она отметила, что некоторые удобрения способствуют цветению, тогда как другие поддерживают рост листьев.

"Каждый второй полив подкармливайте фаленопсис специальным удобрением для цветов", - рекомендует эксперт, - "Растворяйте его в емкости с водой и используйте этот раствор во время каждого второго полива".

В то же время подкормки не следует проводить слишком часто, поскольку это может вызвать накопление вредных веществ в почве.

"Если удобрять во время каждого полива, может произойти накопление солей, которые могут стать токсичными для растения", - предостерегает Анджела.

Соблюдая эти простые правила, можно обеспечить орхидеям оптимальные условия для здорового роста и обильного цветения.

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