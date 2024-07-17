По словам Скотти Килмера, этот автомобиль является небольшим, однако может долго прослужить.

Известный автомеханик Скотти Килмер посоветовал надежный подержанный автомобиль, который является доступным в покупке и обслуживании. Речь идет о Honda Jazz второго поколения, известный в Америке как Fit, пишет Express.

"Вот у нас есть Honda Fit 2010 года. Парень купил ее как подержанную машину с пробегом около 116 000 миль (186 тысяч километров) за 3500 долларов. Она имеет феноменальный пробег [экономию топлива] - вы получите 48 миль (77 километров) в час на шоссе! Сейчас люди больше воспринимают их как компактные автомобили, а не субкомпакты [городские автомобили], но, как видите, спереди много места. У него есть задние сиденья, и даже если эти [передние] сиденья отодвинуты до конца назад, всё равно остаётся пространство для ног. Да, это небольшая машина, но она очень хорошо пропорциональна для того, для чего люди хотят ее использовать", - заверил эксперт.

Модели Jazz производства с 2001 года можно приобрести по разным ценам. В частности более поздние версии автомобиля можно купить по цене от 2 до 4,5 тысячи долларов, однако все будет зависеть от состояния и пробега.

Видео дня

"Конечно, главное, что это Honda. Этот автомобиль живет в Пенсильвании, и вы можете видеть, что на его алюминиевых компонентах появилась коррозия. Но, несмотря на то, что она проехала уже более 121 000 миль, двигатель не сжигает ни одной капли масла. Это 1,5-литровый четырехцилиндровый [бензиновый] двигатель. Это не гоночный автомобиль, но он небольшой, и, учитывая его возраст, это не то, что "Мечта о Земле". У него нет турбонагнетателя, нет прямого впрыска. Он имеет обычную систему Honda с I-VTEC, поэтому он получает столько мощности, сколько может из маленького двигателя", - объяснил Скотти Килмер.

Когда автомеханик выехал на дорогу, то предположил, что Honda Jazz не имеет лучших в мире ходовых качеств, однако она хорошо управляема и чувствует себя на автобане как дома.

"Она прекрасно работает, прекрасно переключает передачи, но вы заметите одну особенность этих Хонд. Они относительно жесткие в управлении, и вы будете чувствовать неровности, когда будете на них наезжать - это экономавтомобиль. Никогда, я повторяю, никогда не покупайте такую машину и не ожидайте действительно плавной езды. Любая машина такого размера, даже Toyota моей жены, ездит довольно ухабисто. Я перепробовал все виды различных амортизаторов и пружин, и это не имеет особого значения, потому что это автомобили с короткой колесной базой. Но на шоссе они мягкие, а на дорогах ведут себя как во сне", - заверил эксперт.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее автомобильный эксперт Алекс Роббинс назвал один подержанный автомобиль, который не стоит покупать, а именно Citroen DS 4, выпущенный между 2015 и 2019 годами. По словам специалиста, тесные задние сиденья, дешевый пластик, вялый двигатель и небрежное управление являются лишь некоторыми из проблем.

В то же время Скотти Килмер также рассказал о старом, но надежном спорткаре, который можно легко отремонтировать. По его словам, речь идет о Toyota Celica 1994 года выпуска.

Вас также могут заинтересовать новости: