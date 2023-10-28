Женщина рассказала, что боится, что ее привычка мечтать уничтожает ее жизнь - и в конечном итоге ей станет трудно спать или найти работу.

Большинство людей придерживаются строгого распорядка дня, который помогает лучше спать: отключают телефон, медитируют, читают книгу. Когда мы соблюдаем регулярный режим сна, это позволяет нам чувствовать себя расслабленно, но самое главное - это полезно для нашего здоровья и повседневной жизни в целом.

Но одна женщина призналась, что беспокоится о том, что ее ритуал перед сном влияет на ее жизнь. По ее словам, обычно она сидит в постели, слушает музыку в наушниках и раскачивается вперед-назад в такт мелодиям. Это помогает ей предаваться мечтам и в конце концов засыпать. Однако она опасается, что из-за постоянных мечтаний ей будет трудно заснуть или даже устроиться на работу.

"Почти каждый вечер перед сном я выключаю свет, надеваю наушники и слушаю музыку, сидя со скрещенными ногами и энергично раскачиваясь взад-вперед в такт музыке. При этом я мечтаю о нескольких воображаемых мирах, которые я создавала в своей голове в течение многих лет", - поделилась женщина.

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В поисках причины своих постоянных мечтаний женщина была ошеломлена, обнаружив, что она предприняла нездоровую или плохую попытку справиться с проблемами в своей жизни. Она решила, что у нее дезадаптивная дневная мечтательность. В таких случаях люди, переживающие подобное, видят чрезвычайно яркие и подробные дневные сновидения. Исследования показывают, что такая дневная мечтательность может быть навязчивой.

"Во многих историях, которые я читала о людях с подобным поведением, говорится о том, что они не могут остановиться, не могут спать или даже работать из-за своих мечтаний", - обеспокоена женщина.

Однако это не разрушило ее отношения, и когда она находится со свои возлюбленным, она мечтает реже, чем обычно, но возвращается к своей привычке после того, как он уходит. Кроме того, она пожаловалась, что ее матрас из-за этого стал сильнее изнашиваться.

Как ранее УНИАН писал, что специалисты по сну выявили два распространенных поведения, которые могут нанести вред хорошему ночному сну.

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