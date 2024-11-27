Благодаря этому методу для очистки утюга понадобится всего лишь несколько минут.

Если во время глажки вещей вы заметили, что на вашем утюге накапливаются черные или коричневые пятна, то это не страшно, ведь в таком случае есть действенное решение, пишет Express.

Такая проблема может возникнуть из-за плавления синтетических и натуральных волокон в одежде, пыли, крахмала, ржавчины в резервуаре утюга или жесткой воды.

Подавляющее большинство людей или часами оттирают пятна, используя мочалки, или же просто выбрасывают утюг и покупают новый. Однако существует простой способ удалить пятна без использования агрессивных химических средств, для этого вам понадобится парацетамол.

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В частности в сети пользователи советуют натереть парацетамол на загрязненный утюг.

"Безусловно, таблетки парацетамола. Нагрейте утюг и потрите по таблеткам. Вам нужно будет сделать это несколько раз, но это единственный метод, который работает для меня. Держите между пинцетом, если не пальцами", - написала одна из пользовательниц в Facebook.

Другая женщина также согласилась с таким методом:

"Нагрейте утюг. Возьмите таблетку парацетамола в щипцы и потрите обожженные места. Это действительно работает".

Известно, что таблетки парацетамола можно приобрести в любой аптеке по доступной цене, поэтому такой метод очистки утюга обойдется недорого.

Также пользователи Facebook советуют использовать для очистки этого прибора зубную пасту и соль. В сети рекомендуют:

"Попробуйте зубную пасту, мне помогло. Удачи вам".

"Положите много грубой соли на большую бумагу, включите утюг и прогладьте соль. Но не забудьте выключить пар".

Другие советы по ведению быта

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Также стало известно, как легко постирать белые носки, чтобы они выглядели, будто из магазина. По словам эксперта, для этого вам понадобится простая пищевая сода.

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