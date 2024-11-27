Если во время глажки вещей вы заметили, что на вашем утюге накапливаются черные или коричневые пятна, то это не страшно, ведь в таком случае есть действенное решение, пишет Express.
Такая проблема может возникнуть из-за плавления синтетических и натуральных волокон в одежде, пыли, крахмала, ржавчины в резервуаре утюга или жесткой воды.
Подавляющее большинство людей или часами оттирают пятна, используя мочалки, или же просто выбрасывают утюг и покупают новый. Однако существует простой способ удалить пятна без использования агрессивных химических средств, для этого вам понадобится парацетамол.
В частности в сети пользователи советуют натереть парацетамол на загрязненный утюг.
"Безусловно, таблетки парацетамола. Нагрейте утюг и потрите по таблеткам. Вам нужно будет сделать это несколько раз, но это единственный метод, который работает для меня. Держите между пинцетом, если не пальцами", - написала одна из пользовательниц в Facebook.
Другая женщина также согласилась с таким методом:
"Нагрейте утюг. Возьмите таблетку парацетамола в щипцы и потрите обожженные места. Это действительно работает".
Известно, что таблетки парацетамола можно приобрести в любой аптеке по доступной цене, поэтому такой метод очистки утюга обойдется недорого.
Также пользователи Facebook советуют использовать для очистки этого прибора зубную пасту и соль. В сети рекомендуют:
"Попробуйте зубную пасту, мне помогло. Удачи вам".
"Положите много грубой соли на большую бумагу, включите утюг и прогладьте соль. Но не забудьте выключить пар".
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