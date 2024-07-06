Он активно использует гаджеты для контроля за прогрессом.

Американец Майкл Хикс, который за последний год смог сбросить вес с 102 до 87 килограммов, поделился тремя простыми принципами, благодаря которым ему удалось достичь желаемого, пишет NYPost.

"Я похудел на 15 килограммов, прогуливаясь на пару дополнительных миль в день, используя такие технологии, как умные весы и умные часы, для отслеживания своей активности и тенденций в весе, сосредоточив внимание на разумном контроле за порциями еды и напитков и записывая свой прогресс в Google Doc где я отдаю предпочтение ежемесячным целям, а не ежедневной активности", — написал Хикс.

Весы с данными о составе тела

Хикс смог догстичь прогресса в похудении, взвешиваясь дважды в неделю — в среду или четверг и в субботу или воскресенье. По ег словам, такая частота взвешиваний позволяет ему отслеживать жировые отложения, мышцы и уровень гидратации, не слишком расстраиваясь из-за естественных колебаний.

Видео дня

"Ежедневное взвешивание придает слишком много внимания всему, что вы делаете в течение дня. Но взвешивание раз в неделю оставляет вас без контекста того, точны ли эти данные или это просто случайность", - объяснил Хикс.

Умные часы для регистрации пройденных шагов

"Ежедневные прогулки давали мне около 1,5–2 часов в день на прогулки, принятие душа и наполнение запасов воды, которые обычно я тратил бы на то, чтобы сидеть и перекусывать", — написал Хикс.

Он отметил, что для людей, ведущих малоподвижный образ жизни и имеющих большой вес, длительные прогулки — это одновременно и умственное отвлечение от тяги к еде, и физическая активность с низкой нагрузкой, которая не заставит вас слишком уставать.

Google-документ для отслеживания прогресса

Кроме того, Хикс говорит, что он отслеживает количество миль, которые он проходит, выполненные им упражнения и прогресс в достижении других целей в документе .

Он считает, что документ предпочтительнее приложения, которое может зависнуть, если пользователь не хочет, чтобы его ругали за прогул тренировки.

Хикс рассказал, что сбросил лишние килограммы при переходе от высококалорийной диеты. Он угощается крекерами, бубликами или протеиновыми батончиками, чтобы чувствовать себя сытым, сокращает количество дней, когда он употреблял алкоголь, и заказывает меньше еды на вынос.

Ранее УНИАН рассказывал, как женщина похудела на 70 килограммов после соблюдения правила 80-20. Речь идет о том, что 80% пищи, которую вы едите, должно быть полезной для здоровья, а остальные 20% можно посвятить тому, что дает вам удовольствие.

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