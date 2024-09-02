Такого результата артистка достигла за 3 месяца.

Украинская певица Наталка Карпа рассказала о резком похудении. Артистка объяснила, как ей удалось избавиться от 12 килограммов, а также поделилась, какие процедуры красоты делает.

Звезда призналась, что похудела на 12 килограммов всего за три месяца. Однако это был ужасный опыт в ее жизни. Дело в том, что лишние килограммы ушли на фоне стресса. Муж исполнительницы - военный Евгений Терехов - служит в рядах ВСУ, поэтому Карпа переживала за него и резко похудела.

"Я худею от стресса. Два года назад мой муж как-то мне его добавил. Тогда я сбросила 12 килограммов. Это была шоковая терапия, потому что я похудела за три-четыре месяца", - вспомнила Наталка.

В дополнение, 43-летняя Карпа откровенно рассказала, на какие процедуры красоты решилась в последнее время. Певица отметила, что делала только уколы красоты, с помощью которых избавлялась от морщин на лице. Однако в будущем артистка хотела бы сделать блефаропластику нижних век. Она считает, что после хирургического вмешательства, она будет выглядеть моложе.

"Относительно уколов красоты... В этом году я впервые попробовала бутулинотерапию. Мне сказали, что у меня очень морщинистый лоб. Мы несколько месяцев делали маски, аппаратные процедуры, делали ручные массажи, а потом мне очень тоненькими иглами сделали несколько уколов. Пластики не делала. Возможно, сделаю, потому что мне очень хочется сделать блефаропластику нижних век. Эта история дает минус 10 лет", – отметила Карпа.

Напомним, ранее Наталка Карпа рассказала о муже-воине и на каком направлении он служит.

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