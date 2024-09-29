Она поделилась тремя советами для разных видов сыра.

Обычно сыр хранят открытым на дверце холодильника или его верхней полочке. Поэтому неудивительно, что довольно быстро его поражает плесень. Даже пищевая пленка, фольга или герметичный контейнер не всегда спасают от этой ситуации.

Брайони Мэй-Уильямс, бывшая британская звезда кулинарного шоу Bake Off поделилась в эфире BBC Morning Live тремя своими лучшими приемами, как сохранить свежесть твердых сыров.

По ее словам, продлить срок хранения таких сыров, как чеддер, эдам и гауда, очень просто, как использовать белый уксус. Смочите салфетку в нем и положите в пакет с сыром. Белый уксус - это мягкая кислота, которая способна уничтожить около 82% видов плесени, что объясняет его популярность в домашней уборке. Бриони уверяет, что это "не повлияет на вкус" и "продлит жизнь сыра до дополнительных шести недель".

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Кроме того, она рекомендовала закрыть сыр в контейнере с кубиками сахара.

"Открыв пачку сыра, переместите ее в контейнер для хранения пищи. Положите два кубика сахара в контейнер и убедитесь, что он плотно закрыт", - объясняет эксперт по кулинарии.

Этот хитрый прием не только предотвращает то, чтобы в вашем холодильнике пахло сыром, но и впитывает любую дополнительную влагу, не давая сыру запотевать. Важно вовремя заменить кубик сахара, если предыдущий начнет растворяться.

Для любителей мягких сыров, таких как фета, стоит использовать рассол. Использовать стерилизованную банку как идеальный сосуд для феты. Независимо от того, храните вы ее целой или нарезаете на кусочки, просто поместите сыр в банку.

Затем нужно растворить две чайные ложки соли в холодной воде и залить этим рассолом фету, пока она полностью не погрузится. Используя этот метод рассола, ваша фета может оставаться в лучшем состоянии в течение "дополнительных трех недель", что является значительным улучшением по сравнению с обычными несколькими днями.

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Эксперты советуют никогда не класть шоколад в холодильник и также не хранить там грибы.

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