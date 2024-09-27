Это может ухудшить его вкус и аромат сразу по нескольким причинам.

Когда вы возвращаетесь домой из магазина, то раскладываете продукты по их местам в холодильнике или шкафах. Однако есть те, которые лучше не охлаждать, и среди них - шоколад.

Джошуа Хьюстон, эксперт по хранению продуктов в Household Quotes, предостерег от охлаждения шоколада. Он рассказал Ехргеѕѕ, что это вредно сразу по нескольким причинам.

Так, шоколад может легко впитать ароматы других продуктов в вашем холодильнике. В результате ваши сладости могут не иметь своего вкуса или вообще потеряют приятные качества. Обесцвечивание - еще одна серьезная проблема, которая возникает, когда влажность в холодильнике приводит к "сахарному налету".

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Где хранить шоколад

Многие из нас бросают шоколад в холодильник, боясь, что он растает. Но на самом деле шкаф является гораздо лучшим выбором. Лучшее место для хранения шоколада составляет от 12 до 18 градусов Цельсия.

Если вы открыли свой шоколад, то положите его в герметичную упаковку или контейнер. Это защитит лакомство от влаги и внешних запахов, которые могут испортить его вкус.

Кроме того, эксперт рекомендует держать шоколад подальше от прямого света, поскольку это не только может вызвать "сахарное цветение", но и таяние. Такое лакомство все еще безопасно есть, но оно не будет выглядеть привлекательно и может иметь несколько иной вкус.

"Дебаты о холодильнике или шкафу, когда речь идет о шоколаде, продолжаются годами. Надеюсь, это должно решить некоторые жаркие споры, поэтому сочувствуем владельцам холодильников. Однако, в конце концов, как вы храните свой шоколад, зависит от вас. Некоторые люди любят холодный шоколад больше, чем комнатной температуры. Просто убедитесь, что он правильно завернут, если он уже открыт", - добавил Хьюстон.

Советы по хранению продуктов

Не все знают, как правильно хранить бананы, чтобы они дольше оставались свежими. Есть двухэтапный трюк, первый шаг - нужно подержать фрукты на столе, чтобы они созрели.

Грибы известны тем, что плохо хранятся в холодильнике. Но эксперт по пищевым отходам раскрыла надежный способ, благодаря которому это может остаться в прошлом. Она убеждена, что этот метод обязателен для всех, кто покупает грибы в супермаркете.

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