При неправильном хранении она будет зеленеть и прорастать.

На фоне роста цен на картофель, стоит более тщательно подойти к вопросу его хранения.

Майк с YouTube блога Kitchen Tips Online рассказал Ехргеѕѕ, как продлить жизнь этому овощу на несколько месяцев.

"Мы все слышали это раньше - возможно, бабушка сказала вам - "положи свою картошку в холодильник"... Ну, на самом деле это плохая идея, потому что картофель не любит низкую температуру", - вспоминает он.

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Низкая температура приводит к тому, что крахмал в картофеле превращается в сахар, что разрушает клеточную структуру картофеля. Кроме того, этот овощ любит влагу и свет.

"Вот кое-что, о чем вы можете не знать, картофель очень чувствителен к свету, особенно солнечному свету. Солнечный свет заставляет картофель зеленеть, или фактически любой свет приводит к тому, что картофель со временем имеет зеленое покрытие на внешней стороне", - пояснил кулинарный эксперт.

Он советует держаться подальше от холодильника и любого освещенного места. Лучшее место для картофеля - сухое темное место, где он не будет прорастать. Таким местом может стать подвал, однако в квартире подойдет и ящик.

Важно, когда вы только принесли картофель домой, вынуть его из полиэтиленового пакета.

"Уверяю вас, вы никогда не должны хранить картофель в оригинальном полиэтиленовом пакете, в котором он был", - посоветовал Майк.

Для картофеля нужно хорошо проветриваемое помещение, чего не обеспечивает герметичный пакет. Сетчатый мешок или плетеная корзина являются лучшим выбором. Хотя этот метод может продлить жизнь картофеля на месяцы, целесообразно регулярно проверять его, поскольку гниль может распространиться, если они касаются друг друга.

Если вы заметили какие-либо признаки гниения, позеленения или прорастания, то корнеплод лучше возникнуть.

Советы по хранению

Ранее УНИАН сообщал, что эксперты советуют никогда не класть шоколад в холодильник, потому что это вредно.

Не все знают, как правильно хранить бананы, чтобы они дольше оставались свежими. Есть двухэтапный трюк, первый шаг - нужно подержать фрукты на столе, чтобы они созрели.

Грибы известны тем, что плохо хранятся в холодильнике.

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