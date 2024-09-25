Сыр содержал несколько видов бактерий и грибков, включая Lactobacillus kefiranofaciens и Pichia kudriavzevii, оба из которых встречаются в современных кефирных зернах.

Таинственная белая субстанция, размазанная по головам и шеям 3600-летних мумий в Китае, оказалась самым древним сыром в мире.

Первоначально исследователи обнаружили загадочный материал, размазанный по нескольким мумиям, захороненным на кладбище Сяохэ в северо-западной части Китая в Таримской котловине, около двух десятилетий назад. Теперь тесты ДНК показали, что таинственная липкая субстанция была кефирным сыром, пробиотическим мягким сыром, и что он был произведен с использованием коровьего и козьего сыра тысячи лет назад, согласно исследованию, опубликованном в журнале Cell.

Сыр содержал несколько видов бактерий и грибков, включая Lactobacillus kefiranofaciens и Pichia kudriavzevii, оба из которых встречаются в современных кефирных зернах. Эти зерна представляют собой "симбиотические культуры", которые состоят из смеси бактерий и дрожжей, которые ферментируют молоко в сыр, подобно "закваске", согласно заявлению.

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"Это самый древний известный образец сыра, когда-либо обнаруженный в мире. Такие продукты, как сыр, крайне сложно сохранять на протяжении тысяч лет, что делает это редкой и ценной возможностью", - говорится в заявлении старшего автора исследования Цяомэй Фу, палеонтолога из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук в Пекине.

Фу добавил, что "изучение древнего сыра в мельчайших подробностях может помочь нам лучше понять рацион и культуру наших предков".

Исследователи также определили, что зерна L. kefiranofaciens были тесно связаны с похожими, происходящими из Тибета. Секвенируя бактериальные гены, исследователи смогли "отследить, как пробиотические бактерии развивались на протяжении последних 3600 лет", говорится в заявлении.

"Наши наблюдения показывают, что культура кефира поддерживалась в северо-западном китайском регионе Синьцзян со времен бронзового века", - сказал Фу. "Мы можем наблюдать, как развивалась бактерия на протяжении последних 3000 лет. Более того, изучая молочные продукты, мы получили более ясную картину древней человеческой жизни и их взаимодействия с миром".

Однако остается неизвестным, почему эти люди изначально были покрыты сыром.

Новости археологии

Настольная игра "Гончие и шакалы", популярная в Древнем Египте, вероятно, возникла в Юго-Западной Азии, согласно новому исследованию, которое раскрывает подсказки о человеческих взаимодействиях, которым способствовали игры 4000 лет назад.

Археологи обнаружили наскальные рисунки древней игры, датируемые примерно 2000 годом до нашей эры, в различных местах на территории современного Азербайджана, что указывает на ее раннее распространение среди скотоводов в регионе.

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