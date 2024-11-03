По словам эксперта, настоящий успех зависит от того, цените ли вы то, что уже имеете.

Эксперт по лидерству Скотт Маутц считает, что раскрытие успеха начинается с осознания того, насколько вы уже успешны. По его словам, успех - это не только о том, сколько денег вы зарабатываете или какой должности уже достигли. Об этом он рассказал для CNBC make it.

"Прежде чем начать что-то менять, добавлять или отнимать, потратьте немного времени на оценку", - посоветовал эксперт.

Маутц подчеркнул, что настоящее измерение успеха требует самоанализа многих вопросов, которые выходят за пределы обычных показателей "сколько" и "как высоко". Эксперт поделился шестью вопросами и если вы сможете на них ответить, то вы успешнее, чем могли себе представить.

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Живете ли вы своими ценностями?

"Мелочи, которые вы делаете каждый день, являются примером того, кем вы есть. Маленькие впечатления, которые вы производите, оставляют большое, постоянное впечатление. Вопрос заключается в следующем: Решили ли вы вести себя в соответствии со своими ценностями? Например, если ваша основная ценность - это доброта, то остаетесь ли вы неизменно добрыми, даже когда это трудно?", - спросил Маутц.

По его словам, жить по своим ценностям означает то, что вы сосредоточены и дисциплинированы, а благодаря этим качествам вы точно добьетесь успеха.

Работаете ли вы над своей жизнью?

Эксперт говорит, что всем людям нужно работать над своей жизнью, однако иногда мы погружаемся в привычки, системы и процессы, которые больше не приносят никому пользы.

"Делаете ли вы время от времени шаг назад, чтобы представить себе жизнь, которой вы действительно хотите жить, и человеком, которым вы действительно хотите быть? Делаете ли вы время от времени шаг назад, чтобы представить себе жизнь, которую вы действительно хотите прожить, и человека, которым вы действительно хотите быть? Размышляете ли вы над тем, двигаетесь ли вы туда, куда действительно хотите идти?", - поинтересовался специалист.

Цените ли вы то, что уже имеете?

Эксперт отметил, что счастье и успех зависят также от сосредоточения на том, что вы уже имеете.

"Я знаю по собственному опыту - и думаю, что вы тоже, - что очень легко попасть в плен ощущения, что того, что вы имеете, никогда не будет достаточно, что вы всегда хотите чего-то большего, постоянно ищете следующую ступеньку лестницы, на которую можно подняться", - поделился Маутц.

Он добавил, что навык постоянно благодарить за все, что вы имеете и чего уже достигли, а не всегда хотеть большего, является главной чертой успешных людей.

Направлено ли ваше мышление на развитие?

Эксперт подчеркнул, что на пути к успеху вы будете делать ошибки, однако ключевой вопрос в том, как вы на это реагируете.

Выполняете ли вы работу так, чтобы быть готовым к возможностям, когда они появятся?

По словам специалиста, настоящий успех требует того, чтобы вы полюбили процесс совершенствования и достижения. Иногда это может быть сложно, особенно когда работа кажется монотонной, неинтересной или далекой от того, что вы на самом деле хотите достичь.

Пытаетесь ли вы достичь своих целей, а не чьих-то других?

"Недавно моя подруга сказала мне, что чувствовала себя неудачницей из-за того, что не получила желаемого повышения. Но когда я подтолкнул ее определить, что на самом деле означает для нее успех, то оказалось, что это совсем не то повышение", - рассказал Маутц.

Эксперт отметил, что когда человек по-настоящему определит, что для него означает успех, только тогда он сможет понять, насколько уже является успешным.

Другие советы экспертов по достижению успеха

Ранее эксперты рассказали, что очень успешных людей отличают от других семь утренних привычек. В частности в этот перечень входят: ранние подъемы, физические упражнения, медитации и другие привычки.

Также было названо 5 вещей, которые делают успешные люди, чтобы получить финансовую свободу. В частности эксперты советуют инвестировать в непрерывное образование, принимать сильную трудовую этику и создавать активы, генерирующие денежные потоки.

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