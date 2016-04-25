Ученые раскрыли тайну пропажи второго носка

Само исследование заказала компания Samsung, передает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Исследователи выяснили, что носки исчезают не из-за сверхъестественных причин, и их, вопреки шуточному заявлению физика Стивена Хокинга, не затягивает в черные дыры. Они опросили две тысячи человек (о стирке белья и других бытовых привычках).

Выяснилось, что исчезновение носков больше всего связано с составом белья, которое загружается в стиральную машину. Итоговая формула ("индекс потери носков") выглядит так: (L(p x f) + C(t x s)) - (P x A).

"L" в ней означает "объем стирки" — рассчитывается умножением числа членов семьи ("p") на частоту стирок в неделю ("f"). "С" соответствует сложности стирки: количество различных типов белья (темные ткани, синтетические ткани, шерсть), которое обрабатывается в неделю ("t") умножено на количество стираемых за ту же неделю носков. "P" (любовь к стирке) вычитается из суммы "L" и "C". Измеряется "P" по шкале от одного до пяти (где один означает — "терпеть не могу стирать одежду"). Кроме того, "P" умножается на "А" — внимание к стирке (проверяют ли карманы в одежде, выворачивают ли рукава).

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Формула показала: чем больше объем стирки, тем больше вероятность потерять носки.

Кроме того, ученые определили основные причины пропажи носков: текстильные изделия падают за батареи, попадают в разные стирки и теряются, и, наконец, объединяются не со своей парой.

Напомним, ранее в новозеландском Гамильтоне кошка тонкинской породы была поймана хозяйкой за необычным занятием: кражей мужских трусов и носков из близлежащих домов.