Можно демонстрировать уверенность, даже не сказав ни слова.

Не громкость разговора, даже не сама речь, демострируют здоровую самооценку личности. Вы можете излучать уверенность, даже не сказав ни слова, пишет Hack Spirit.

Психологи выделяют следующие 9 способов, как демонстрировать уверенность:

Займите расслабленную, но уверенную позу

Часто невербальное общение говорит в тысячу раз громче, чем сама речь. Именно по осанке, выражению лица и энергии людей мы можем сказать, что они действительно чувствуют. Старайтесь держать голову высоко поднятой, но помните о том, насколько напрягается ваше тело. Именно расслабление, а не напряжение, сигнализирует о том, что вы чувствуете себя комфортно и не боитесь самоутверждаться.

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Целенаправленная походка

На самом деле есть исследование, которое показывает, что психопаты склонны выбирать своих жертв на основе их походки. Хороший способ продемонстрировать уверенность и настойчивость – идти с целью, но "не слишком быстро и не спеша".

Одежда, в которой вы чувствуете себя настоящим и уверенным

Одежда – это то, как вы представляете себя миру. Исследования показывают, что хорошо одетые люди более успешны во время переговоров. Одежда действительно влияет на наши чувства в зависимости от того, какие символы мы ей присваиваем. Важно определить, какой стиль заставляет вас чувствовать себя наиболее аутентичным и уверенным.

Уход за собой

Когда человек ухаживает за своим телом, он активно проявляет любовь и заботу о себе. Уход за собой – это искусство быть отличным эгоистом. Речь идет о том, чтобы взять всю энергию любви, которую вы можете предложить, и влить ее обратно в себя. Так вы становитесь увереннее, даже не говоря ни слова.

Дыхательные техники, чтобы успокоить нервную систему

Когда вы попадаете в новую и социально сложную ситуацию, вы можете испытывать стресс и нервничать. Если вы склонны к социальной тревоге, ваше тело может даже подумать, что оно в реальной опасности. Техника дыхания может помочь успокоиться. Дыхательные упражнения стимулируют нервную систему и успокаивают ее.

Когда вы наконец будете чувствовать себя немного спокойнее, вы не будете излучать столько тревожной энергии, и сможете лучше выглядеть расслабленным и уверенным в себе.

Активное слушание

Другое ошибочное мнение, что уверенность зависит только от того, как вы себя представляете. Уверенность заключается не только в том, что вы говорите или как вы говорите. Речь идет о том, как вы чувствуете других людей, когда они говорят: можете ли вы их выслушать, понять и задать правильные вопросы.

На самом деле часто именно те, кто говорит только о себе, страдают от низкой самооценки. Поскольку они не чувствуют себя комфортно, они постоянно ищут подтверждения и успокоения во внешнем мире.

Умение принимать комплименты

Многие люди реагируют на комплименты пренебрежительным и самоуничижительным подходом. Они просто не могут принять комплимент, потому что в конце концов не согласны с ним и уверены, что другой человек просто пытается заставить их чувствовать себя лучше.

Что касается языка тела, они обычно машут руками, закатывая глаза или качая головой, будто комплимент не был сделан искренне. Но большинство людей не сделают комплимент, если на самом деле не хотят. Они, скорее всего, будут молчать. Если вы хотите проявить уверенность, научитесь принимать комплименты с утонченностью. Простое "спасибо" и довольная улыбка подойдут.

Не бойтесь смеяться над собой

Вы можете подумать, что смеяться над собой создаст прецедент, когда вы готовы стать мишенью для насмешек, но часто бывает наоборот. Самоирония может повысить уверенность в себе. Люди, которые без стеснения демонстрируют слабые стороны, излучают силу, которую уважают окружающие. Если вы обижаетесь на каждую маленькую шутку или очень легко смущаетесь, вы даете понять, что у вас довольно низкая самооценка.

Воспринимать все не настолько серьезно

Жизнь быстротечна, поэтому не стоит все воспринимать слишком близко к сердцу. Если вы не заявите о себе, вы останетесь на том же месте. Не нужно бояться быть собой и вы можете в конце концов прожить жизнь, которая превзойдет ваши самые смелые мечты.

Интересности

Вы можете быть со своими детьми максимально близкими и открытыми, но все же есть вещи, которые дети не знают о своих родителях, в частности о маме. Названы 10 вещей, которые ваша мать вам не рассказывала.

Раскрытие слишком большого количества информации о себе иногда может обернуться против вас и привести к неожиданным последствиям. Психология утверждает, что некоторые вещи лучше оставить недосказанными.

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