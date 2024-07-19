Иногда родители не говорят об этом своим детям, потому что не хотят, чтобы он расстраивался.

Вы можете быть со своими детьми максимально близкими и открытыми, но все же есть вещи, которые дети не знают о своих родителях, в частности о маме. Портал Up Worthy назвал 10 вещей, которые ваша мать вам не рассказывала.

1. Вы заставили ее плакать

Она плакала, когда узнала, что беременна. Она плакала, когда вас родила. Она плакала, когда впервые обняла вас. Она плакала от счастья. Она плакала от страха. Она плакала от волнения. Она плакала, потому что она так глубоко сочувствует тебе. Она почувствовала вашу боль и ваше счастье, и она поделилась ими с вами, осознавали вы это или нет.

2. Она хотела последний кусок пирога

Мама часто говорит, что не хочет последний кусок пирога, когда увидела, как ее ребенок большими глазами смотрит на эту еду. Она знала, что это сделает ее гораздо счастливее видеть, когда вы вкусно поели.

Видео дня

3. Было больно.

Вашей матери было больно, когда вы маленькие тянули ее за волосы, укусили ее, пили молоко из ее груди. Кроме того, когда она была беременна ей было больно, когда вы толкались в животе, а ее тело испытало безумную боль, когда вы появлялись на этот свет.

4. Она всегда боялась

С момента вашего зачатия она делала все, что в ее силах, чтобы защитить вас. Она стала твоей мамой-медведицей. Она была той женщиной, которая хотела сказать "нет", когда маленькая соседская девочка просила вас обнять, и которая вздрагивала, когда она это делала, потому что, по ее мнению, никто не мог защитить вас так, как могла бы она сама.

Она не спала допоздна, чтобы убедиться, что ты безопасно вернулся домой, и проснулась рано, чтобы провести вас в школу. С каждым ушибленным пальцем на ноге и маленьким спотыканием она была рядом; она была готова выхватить вас с каждым плохим сном или ночной лихорадкой. Она была там, чтобы убедиться, что с тобой все в порядке.

5. Она знает, что неидеальна

Она сама себе худший критик. Она знает все свои недостатки и иногда ненавидит себя за них. Однако она самая строгая к себе, когда дело доходит до вас. Она хотела быть идеальной мамой, не делать ничего плохого, но поскольку она человек, она совершала ошибки.

6. Она наблюдала за вами, когда вы спали

Были ночи, когда она не спала до 3 ночи и молилась, чтобы ты наконец заснул. Она с трудом держала глаза открытыми, когда пела вам, и умоляла вас "пожалуйста, пожалуйста, засыпай". Затем, когда ты наконец заснул, она клала вас спать, и вся ее усталость исчезала на короткую секунду, когда она сидела у твоей кровати, глядя вниз на твое спящее лицо.

7. Она носила вас намного дольше девяти месяцев

Она носила вас не только 9 месяцев, но и после того, как вы родились. Она носила вас на руках во время уборки, приготовления пищи и даже во время вашего сна. Она вас прижимала, любила, целовала и играла с вами, что вы чувствовали себя в безопасности в ее объятиях.

8. Каждый раз, когда вы плакали, у нее разбивалось сердце.

Для матери не было такого печального звука, как ваш плач. Она делала все, что в ее силах, чтобы вы не плакали, и когда она не могла остановить ваших слез, ее сердце разбивалось на миллион маленьких кусочков.

9. Она поставила вас на первое место.

Она осталась без еды, без душа и без сна, потому что всегда ставила ваши потребности выше своих собственных. Она будет тратить весь день на удовлетворение ваших потребностей, и к концу дня у нее не останется сил для себя. Но на следующий день она просыпалась и повторяла все снова, потому что вы так много для нее значили.

10. Она бы прошла это все снова

Быть мамой - это одна из самых тяжелых работ, которую может выполнять любой, и иногда это доводит вас до предела возможностей. Несмотря на всю боль, горе, поздние ночи и ранние утра, через которые прошла ваша мама, она сделала бы все это снова для вас, потому что вы для нее этого стоите.

Ранее писал УНИАН, как вырастить "хороших" детей. Психологи Гарварда дали 6 практических советов.

Вас также могут заинтересовать новости: