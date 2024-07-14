Помните, вы сами определяете свою ценность.

Демонстрировать недостаток самоуважения, – это все равно, что открыто позволять другим относиться к нам плохо, ведь мы даже сами не относимся к себе с уважением. В то же время самоуважение позволяет нам устанавливать границы, утверждать свою ценность и, наконец, жить счастливой жизнью.

Об этом пишет Hackspirit. Часто женщины бессознательно демонстрируют девять моделей поведения, которые буквально кричат о "нулевом самоуважении". О них поговорим далее.

1. Она постоянно ищет одобрения

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Такое поведение особенно заметно у людей, у которых есть проблемы с самооценкой. Они будто отдали свою самооценку на рассмотрение внешнего мира, ожидая, что мнения других определят их ценность.

Представьте, что вы находитесь на американских горках, где ваше чувство собственного достоинства то падает, то взлетает в зависимости от того, как на вас реагируют люди. Это бурная поездка, после которой вы почувствуете себя опустошенным и истощенным.

Если вы замечаете, что женщина постоянно ищет одобрения от других, это явный признак того, что ей не хватает самоуважения. Ей нужно понять, что ее ценность определяется не мнением окружающих, а тем, как она сама себя воспринимает и относится к себе.

Если вы – женщина, о которой идет речь, помните: вы сами определяете свою ценность. И поверьте, вы достойны гораздо большего, чем вы думаете.

2. Она терпит неуважение

Суть самоуважения заключается в том, чтобы установить границы и не позволять никому их пересекать. Это когда вы можете постоять за себя, когда кто-то плохо с вами обращается.

Если женщина постоянно терпит неуважение со стороны других, не повышая голос и не отстаивая свою позицию, это яркий признак низкого самоуважения.

И если эта женщина – вы, помните: вы заслуживаете того, чтобы к вам относились с добротой, любовью и уважением. Не соглашайтесь на меньшее.

3. Она пренебрегает собственными потребностями

Вы когда-нибудь слышали о "теории кислородной маски"? Это принцип, на который часто ссылаются в кругах психологии и ухода за собой.

Вот как это происходит: в случае чрезвычайной ситуации во время полета вас проинструктируют, что прежде чем помогать другим, вы должны надеть собственную кислородную маску. Логика этого проста, но глубока: вы не можете помочь другим, если вам самим трудно дышать.

Тот же принцип действует и в жизни. Если женщина постоянно пренебрегает собственными потребностями, ставя потребности других выше собственных, она, по сути, лишает себя этого критически важного кислорода.

Это также является важным признаком недостатка самоуважения. Не определяя приоритетов для себя, она дает понять, что не ценит собственное здоровье, счастье и общее благополучие.

Любой женщине, которая это читает: не забудьте сначала надеть собственную кислородную маску. Ваши потребности важны. Вы имеете значение.

4. Она постоянно угождает людям

Существует тонкая грань между тем, чтобы быть внимательным и тем, чтобы угождать людям. Первое означает проявлять эмпатию и уважение к другим, тогда как второе – идти навстречу, чтобы избежать конфликта.

Если женщина постоянно пытается сделать так, чтобы всем было хорошо, постоянно беспокоится о том, как ее воспринимают другие, она, скорее всего, попала в ловушку "угождания людям". Такое поведение часто обусловлено страхом неодобрения и является явным признаком отсутствия самоуважения.

Женщинам, узнавшим себя в этом описании: важно понять, что вы не можете угодить всем, и это абсолютно нормально. Ваша ценность определяется не тем, скольких людей вы можете сделать счастливыми. Она определяется тем, насколько вы цените и уважаете себя.

5. Он соглашается на меньшее, чем заслуживает

Вы когда-нибудь замечали кого-то, кто постоянно получает меньше, чем на самом деле заслуживает? Это может касаться отношений, карьеры или даже повседневного взаимодействия.

Если женщина соглашается на меньшее, это часто является отражением ее самооценки. Она как бы говорит миру: "Я не заслуживаю лучшего". Это явный признак того, что ей не хватает самоуважения.

Если вы женщина в этом сценарии, помните: вы заслуживаете лучшего, что может предложить жизнь. Не соглашайтесь на меньшее. Отстаивайте то, чего вы заслуживаете, и верьте, что вы этого достойны.

6. Она не ценит свое время

Время, как говорят, – это та вещь, которую никогда нельзя вернуть. Поэтому, если женщина позволяет другим тратить ее время, или тратит свое собственное время на вещи, которые не служат ей или не приносят ей радости, это огромный красный флаг.

Если это похоже на вас, знайте: ваше время бесценно. Оно является отражением вашей жизни. Не позволяйте другим злоупотреблять им и не злоупотребляйте им сами. Уважайте свое время, и другие тоже будут его уважать.

7. Она пренебрегает своими достижениями

Если женщина постоянно отвергает свои достижения, это явный признак того, что ей не хватает самоуважения. Ей нужно понять, что ее достижения – это результат ее упорного труда, навыков и преданности делу.

Всем женщинам, которые пренебрегают своими достижениями: будьте гордыми и признайте свой успех. Вы его заслужили. Вы заслуживаете этого.

8. Она не может постоять за себя

Представьте, что вы оказались в ситуации, когда с вами обращаются нечестно или несправедливо. Вы встанете на свою защиту или решите промолчать?

Если женщина постоянно выбирает молчание вместо того, чтобы отстаивать себя, это явный показатель низкого самоуважения. Не отстаивая себя, она, по сути, дает другим зеленый свет на неуважение к себе.

Ваш голос имеет значение. Говорите за себя. Выступайте против несправедливости. Речь идет не только о том, чтобы требовать уважения от других, но и о том, чтобы уважать себя настолько, чтобы не терпеть несправедливого отношения.

9. Она не любит себя

В основе самоуважения лежит любовь к себе. Если женщина не любит себя, это проявляется в том, как она позволяет другим относиться к себе и как она сама относится к себе.

Недостаток любви к себе проявляется по-разному - игнорирование собственных потребностей, терпимость к неуважению или преуменьшение достижений. Это явный признак неуважения к себе.

Помните, вы достойны любви, уважения и счастья. Начните с того, что полюбите себя безусловно. Потому что в тот момент, когда вы начинаете любить себя, вы по сути начинаете уважать себя.

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