Искусственный интеллект способен идентифицировать звуки свиней и потенциально может оповещать фермеров об их негативных эмоциях.

Ученые научились использовать искусственный интеллект (ИИ), чтобы понять, что говорят свиньи. Об этом пишет Sky News.

По словам исследователей, новый алгоритм способен расшифровывать звуки свиней и потенциально может оповещать фермеров о негативных эмоциях.

Отмечается, что общение со свиньями вскоре станет возможным. Ученые говорят, что они разработали инструмент ИИ, который может интерпретировать то, что говорят животные:

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"Есть надежда, что этот инструмент поможет улучшить благосостояние животных".

Так, ученые из университетов Дании, Германии, Швейцарии, Франции, Норвегии и Чехии использовали тысячи записанных звуков свиней из разных ситуаций для создания алгоритма. Сценарии включали игру, изоляцию и соревнование за еду. Исследователи обнаружили, что хрюканье и визг проявляют положительные или отрицательные эмоции.

"Эмоции животных являются ключевыми для их благополучия, но мы не измеряем их на фермах", - говорит соруководитель исследования Элоди Мандель-Брифер, поведенческий биолог из Копенгагенского университета.

Исследование показало, что свиньи, которых содержали на открытых фермах, фермах со свободным выгулом или органических фермах, которые имели возможность бродить и копаться в грязи, вызывали меньше стрессовых позывов, чем свиньи, выращенные обычным способом. Ученые считают, что вскоре этот метод можно будет использовать для маркировки ферм, помогая потребителям делать осознанный выбор.

"Когда инструмент заработает, фермеры смогут иметь на своем телефоне приложение, которое может переводить то, что говорят их свиньи, с точки зрения эмоций", - говорит исследовательница.

Она поделилась тем, что означают некоторые звуки, которые издают свиньи:

Короткое ворчание обычно свидетельствует о положительных эмоциях

Длинное ворчание часто сигнализирует о дискомфорте

Высокочастотные звуки, такие как крики или визг, обычно означают, что свиньи находятся в состоянии стресса

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