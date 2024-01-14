Детские загадки и сложные загадки, с подвохом или без - проверьте, какие из этих задачек вам под силу.

Логические загадки помогают развивать наблюдательность, смекалку, быстроту мышления. Замечено, что после такого "мозгового штурма" настроение однозначно улучшается. Но дабы вы не ломали голову весь день, не сумев разгадать какую-либо из задачек, мы подготовили загадки с ответами.

Загадки для детей

Среди этих загадок есть довольно простые, но случается, что дети их разгадывают, а взрослые - не всегда:

Каких не бывает камней в море? (В море нет сухих камней).

Кто никогда не намочит волосы под дождем? (Лысый человек).

Как написать слово "мышеловка", чтобы в нем было всего 5 букв? (Заменить на "кошка").

Что не поместится даже в самую огромную кастрюлю? (Крышка от нее).

У папы Мэри - 5 дочерей, четверо из них зовут Чичи, Чача, Чочо, Чече. Как зовут самую младшую? (Одну зовут Мэри).

Это птица, которая не умеет летать, но также называется и ягода, которую часто принимают за фрукт. (Киви).

Их не сеют, не сажают - сами они вырастают. (Волосы).

Я - вода и плаваю тоже по воде. (Льдина).

Вы - в самолете, перед вами - лошадь, позади - авто. В каком самолете вы находитесь? (На карусели).

Чем больше из нее берешь, тем больше она становится. (Земельная яма).

Если первый уровень пройден, то идем дальше - ниже загадки для взрослых, некоторые тоже могут разгадать и дети.

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Загадки для взрослых

Вы удивитесь, но загадки, ответ на которые порою кажется очевиден, под силу далеко не всем:

Кто сможет запросто передвинуть слона? (Шахматист).

Какой рукой положено мешать чай? (Для чая нужно использовать ложку).

По дороге идут два отца и два сына, но всего их трое. Как это? (Идут сын, отец и дед).

Что произойдет, если вы повернете три раза направо? (В итоге вы повернете налево).

Сколько штук яиц человек может съесть натощак? (1 яйцо).

Что 100% принадлежит вам, но другие люди почему-то пользуются им чаще? (Имя).

Врач назначил вам три таблетки, которые следует пить каждые 30 минут. За сколько вы их все выпьете? (За 1 час).

5 кошек за 5 минут ловят 5 мышей. За сколько времени поймает мышку одна кошка? (Тоже за 5 минут).

У родителей есть три дочери, у каждой из них есть брат. Сколько всего человек в семье? Всего 6 человек (папа, мама, 3 дочери и сын).

Возле музея стоят двое, один - отец сына другого. Как такое может быть? (Двое - это муж и жена).

И, если вы прошли и этот уровень, тогда приступаем к задачкам с подвохом.

Загадки с подвохом

Эти загадки - наиболее интересные, в одних ответ - неочевиден, в других - более чем:

Электричка идет на запад, ее скорость - 75 км/час. В какую сторону будет идти дым? (Из электрички не идет дым, если в них нет пожара).

Как поймать тигра в клетку? (Никак, тигры бывают только в полоску).

Когда двое детей, две собаки и двое взрослых не намокнут под зонтом? (Если не пойдет дождь).

Обычно воробей съедает 30 г зерна, а лошадь - нет. Почему так? (Воробей очень маленький, поэтому он не может съесть лошадь).

Где впервые обнаружили картофель? (В земле).

Какое слово словаре написали неправильно? (Это слово "неправильно").

Чем люди могут поделиться только один раз? (Секретом).

Какие сережки предназначены исключительно для простаков? (Лапша).

Какое растение знает все на свете? (Хрен).

Если в 12 часов ночи пойдет дождь, то можна надеяться, что через 72 часа он прекратится и будет солнце? (Спустя 72 часа будет полночь).

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