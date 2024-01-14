Логические загадки помогают развивать наблюдательность, смекалку, быстроту мышления. Замечено, что после такого "мозгового штурма" настроение однозначно улучшается. Но дабы вы не ломали голову весь день, не сумев разгадать какую-либо из задачек, мы подготовили загадки с ответами.
Загадки для детей
Среди этих загадок есть довольно простые, но случается, что дети их разгадывают, а взрослые - не всегда:
- Каких не бывает камней в море? (В море нет сухих камней).
- Кто никогда не намочит волосы под дождем? (Лысый человек).
- Как написать слово "мышеловка", чтобы в нем было всего 5 букв? (Заменить на "кошка").
- Что не поместится даже в самую огромную кастрюлю? (Крышка от нее).
- У папы Мэри - 5 дочерей, четверо из них зовут Чичи, Чача, Чочо, Чече. Как зовут самую младшую? (Одну зовут Мэри).
- Это птица, которая не умеет летать, но также называется и ягода, которую часто принимают за фрукт. (Киви).
- Их не сеют, не сажают - сами они вырастают. (Волосы).
- Я - вода и плаваю тоже по воде. (Льдина).
- Вы - в самолете, перед вами - лошадь, позади - авто. В каком самолете вы находитесь? (На карусели).
- Чем больше из нее берешь, тем больше она становится. (Земельная яма).
Если первый уровень пройден, то идем дальше - ниже загадки для взрослых, некоторые тоже могут разгадать и дети.
Загадки для взрослых
Вы удивитесь, но загадки, ответ на которые порою кажется очевиден, под силу далеко не всем:
- Кто сможет запросто передвинуть слона? (Шахматист).
- Какой рукой положено мешать чай? (Для чая нужно использовать ложку).
- По дороге идут два отца и два сына, но всего их трое. Как это? (Идут сын, отец и дед).
- Что произойдет, если вы повернете три раза направо? (В итоге вы повернете налево).
- Сколько штук яиц человек может съесть натощак? (1 яйцо).
- Что 100% принадлежит вам, но другие люди почему-то пользуются им чаще? (Имя).
- Врач назначил вам три таблетки, которые следует пить каждые 30 минут. За сколько вы их все выпьете? (За 1 час).
- 5 кошек за 5 минут ловят 5 мышей. За сколько времени поймает мышку одна кошка? (Тоже за 5 минут).
- У родителей есть три дочери, у каждой из них есть брат. Сколько всего человек в семье? Всего 6 человек (папа, мама, 3 дочери и сын).
- Возле музея стоят двое, один - отец сына другого. Как такое может быть? (Двое - это муж и жена).
И, если вы прошли и этот уровень, тогда приступаем к задачкам с подвохом.
Загадки с подвохом
Эти загадки - наиболее интересные, в одних ответ - неочевиден, в других - более чем:
- Электричка идет на запад, ее скорость - 75 км/час. В какую сторону будет идти дым? (Из электрички не идет дым, если в них нет пожара).
- Как поймать тигра в клетку? (Никак, тигры бывают только в полоску).
- Когда двое детей, две собаки и двое взрослых не намокнут под зонтом? (Если не пойдет дождь).
- Обычно воробей съедает 30 г зерна, а лошадь - нет. Почему так? (Воробей очень маленький, поэтому он не может съесть лошадь).
- Где впервые обнаружили картофель? (В земле).
- Какое слово словаре написали неправильно? (Это слово "неправильно").
- Чем люди могут поделиться только один раз? (Секретом).
- Какие сережки предназначены исключительно для простаков? (Лапша).
- Какое растение знает все на свете? (Хрен).
- Если в 12 часов ночи пойдет дождь, то можна надеяться, что через 72 часа он прекратится и будет солнце? (Спустя 72 часа будет полночь).
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