Даже с помощью картинки с обманом зрения можно выяснить многие черты своего характера.

Оптическая иллюзия - картинка, на которой одновременно могут быть изображены разные предметы. Мозг человека распознает какой-то один из них первым - по этой картинке психологи и делают вывод об особенностях личности.

Простая оптическая иллюзия - что вы видите первым

Оптическая иллюзия "крокодил" поможет выяснить, кто вы - одиночка или социальный человек. Нуждаетесь ли вы в обществе других людей или же, напротив, комфортнее чувствуете себя без посторонних. Присмотритесь и прочитайте толкование предмета, который увидели первым.

Крокодил

Если вы сразу увидели на изображении пресмыкающегося, значит, вы очень сострадательный человек и всегда готовы прийти на помощь. Вам нравится проводить время с близкими, а также планировать общий досуг. Ради семьи и любимых готовы на все, поэтому иногда берете на себя слишком много. Вы несете огромную ответственность не только за свою персону, но и за остальных, поэтому хотите, чтобы окружающие так же относились к происходящему. Часто люди вас подводят, вы расстраиваетесь и разочаровываетесь, но все равно продолжаете им помогать.

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Лодка

Те, кто первой увидел лодку, предпочитают находиться в одиночестве - им не нужно общество для того, чтобы чувствовать себя счастливым. Идеальный отдых - это чтение книг, посещение выставок, прогулка в парке, но тет-а-тет с собой. Вы постоянно интересуетесь окружающим миром, ищете приключений и впечатлений.

При этом, редко выходите на улицу - вас раздражает социум. У вас немного близких друзей, вы считаете, что качество важнее количества. Вы немного интроверт, поэтому испытываете сложности с выражением эмоций и коммуникабельностью. Еще одна особенность вашей личности - вы принимаете решение не сразу, а долго взвешиваете все "за" и "против".

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