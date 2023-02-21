По многим каналам Венеции уже невозможно плавать, а крупнейшая река Италии имеет на 61% меньше воды, чем обычно.

Каналы Венеции начинают пересыхать из-за отсутствия дождей. По некоторым из них уже не могут перемещаться гондолы. Италия столкнулась с перспективой новой засухи, сообщает The Guardian.

Как сообщается, сухая зима вызывает опасения, что Италия может снова столкнуться с засухой. По данным ученых и экологических групп, в Альпах в этом сезоне выпало менее половины обычного количества снега.

В Венеции уровень воды в некоторых местах на три метра ниже нулевой отметки. Такое обычно наблюдается летом, но не зимой.

Видео дня

Итальянские реки и озера также страдают от острой нехватки воды. По - самая длинная река Италии, которая течет от Альп на северо-западе до Адриатики, имеет на 61% меньше воды, чем обычно в это время года.

Отмечается, что последние две недели в Европе господствует антициклон, во многих странах наблюдаются температуры, характерные для конца весны.

Засуха в Европе в 2022 году

Прошлым летом аномальная жара и засуха охватили большую часть Европы. Рекордная волна жары повлекла масштабные лесные пожары и более тысячи человеческих жертв.

В июле Италия пострадала от сильнейшей за 70 лет засухи и объявила чрезвычайное положение в районах, прилегающих к реке По, на долю которых приходится примерно треть сельскохозяйственного производства страны.

Экстремальная жара, накрывшая половину планеты, привела к обмелению рек и осушению водохранилищ, в результате чего на их дне обнаружилось немало любопытных находок, среди которых следы динозавров, древние города, "голодные камни".

Вас также могут заинтересовать новости: