Эта загадка требует от вас максимальной концентрации.

Оптические иллюзии - это картинки и фотографии, которые играют с нашим зрением и пытаются запутать мозг. Обычно людям очень нравятся такие игры, поскольку это хороший способ отвлечься на что-то интересное.

УНИАН подготовил для вас фотоиллюзию с оленями в лесу, среди которых спряталась ворона. Почти все создания и элементы на этой фотографии имеют похожую окраску, это делает задачку очень сложной.

Вам надо внимательно посмотреть на изображение и за восемь секунд найти ворону.

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Помочь в поисках может метод "сканирования" фотографии: приближайте участки, на которых может спрятаться птица.

Правильный ответ:

Поскольку эта задача действительно не из простых, мы добавляем два ответа - в обычном формате и в увеличенном. На втором фото вы сможете лучше рассмотреть ворону.

Попробуйте разгадать и другие головоломки:

Ранее мы публиковали фотоиллюзию со "Шреком", которая понравится как детям, так и взрослым. Надо всего за 7 секунд найти на фотографии маленького утенка.

Также предлагаем проверить свое зрение и внимательность к деталям с помощью головоломки с буквами. Только очень внимательные глаза найдут среди кучи букв "Л" лишнюю букву.

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