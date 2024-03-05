Время может пролететь, и вы этого даже не заметите, поэтому стоит попросить, чтобы за ним кто-то проследил.

Некоторые визуальные головоломки-загадки для детей и взрослых не могут выполнить 99% из тех, кто начал пытаться с ними справиться.

На картинке с большим количеством цифр 9891 только 1% людей, которых можно назвать "мастерами", смогут за 11 секунд разыскать число, которое отличается от других. Обратите внимание на то, что цифра, которую вы ищете, странная, - и вам нужно понять, почему же это именно так.

Загадка увлекательная - вы можете даже не заметить, как пройдет время, поэтому стоит кого-то попросить за ним проследить. Напрягите всю свою внимательность и логику и подумайте, почему какая-то цифра может быть странной. Потом молниеносно рассмотрите изображение и попробуйте заметить странное число.

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Если вы не нашли ничего особенного за указанное время - отбросьте грусть, проведите работу над ошибками, а после этого снова "нырните" в поиски цифры.

Где же было странное число - правильный ответ

Странным назвали число 9897 - семерка очень похожа на единицу, поэтому эту цифру сложно заметить.

Оптическая иллюзия для IQ-гигантов - с чем надо справиться

Люди, которые имеют высокий коэффициент интеллекта, могут разыскать на картинке-оптической иллюзии лису всего за 9 секунд.

Животное находится среди леса, и довольно серьезно усложняет задачу то, что на переднем плане находятся первоцветы. Не тратьте много времени на то, чтобы их рассматривать.

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