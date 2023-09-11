Не забудьте перед началом выполнения задания включить секундомер.

Если хотите проверить остроту своего зрения и потренировать мозг - эта очень сложная головоломка с яблоками именно для вас.

Головоломку нарисовал венгерский художник Гергей Дудаш. На его рисунке среди большого количества помидоров нужно найти три "спрятанных" яблока. С задачей нужно справиться менее чем за 20 секунд, пишет The Sun.

Только люди со зрением 20/20 могут справиться с этой задачей за указанное время. Перед тем, как браться за поиски яблок, включите секундомер.

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Главное - сосредоточьтесь на поисках того, что вам нужно, и не нервничайте. Возможно, за менее чем 20 секунд фрукты вы не сможете найти среди овощей, но в таком случае беспокоиться точно не стоит. Дайте себе больше времени.

Если же вдруг у вас уже нет свободного времени, то мы покажем вам, где же находились яблоки.

Фрукты были вот в каких местах

Такая очень сложная головоломка была опубликована ранее

На осенней фотографии нужно найти собаку. Журналисты отмечали, что за 5 секунд с этой задачей способны справиться только 1% людей.

Чтобы справиться с головоломкой необходима исключительная наблюдательность, а также внимательность к деталям. Испытайте себя - постарайтесь найти животное как можно быстрее.

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