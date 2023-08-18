Отличий на картинке всего три, но найти их не так уж легко.

В сети появилась новая яркая оптическая иллюзия, с помощью которой можно проверить свою внимательность. Если у вас острое зрение, вам не составит труда найти все отличия между двумя картинками за 22 секунды.

Новую головоломку с русалочкой опубликовал сайт Fresherslive. На картинках есть три незаметных с первого взгляда отличий и ваша задача – найти их все за отведенное время.

Оптические иллюзии всегда вызывают любопытство у людей. Но в то же время они повышают эффективность работы мозга и глаз при развитии навыков наблюдения.

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В случае, если вы не можете найти отличия, или нашли только одно из них, ниже на изображении показан правильный ответ. Все отличия обведены кругами, чтобы вам было легче их заметить.

Вот еще одна интересная головоломка, которая потребует от вас не только внимательности, но и способности логически мыслить. Вам нужно будет найти, под каким именно номером "притаилась" самая ядовитая змея.

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