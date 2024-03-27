Бананы содержат высокий процент калия, который контролирует уровень натрия в нашем организме.

Определенные факторы образа жизни, такие как курение, чрезмерное количество алкоголя или кофеина, недостаток сна и сидячий образ жизни, усиливают нагрузку на наше сердце. Нездоровая пища может повышать кровяное давление, и многие из нездоровых продуктов содержат много натрия.

Издание Halth digest пишет, что натрий повышает кровяное давление, удерживая в организме больше жидкости, что заставляет кровь циркулировать в большем объеме по сосудам. По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, большинство американцев потребляют 3 400 миллиграммов натрия в день, но рекомендуется поддерживать уровень натрия на уровне менее 2 300 миллиграммов. Это всего лишь одна чайная ложка соли.

Калий взаимодействует с натрием, поддерживая баланс жидкости в организме, и помогает снизить кровяное давление. Большинство людей не получают рекомендуемого количества калия в день. Женщинам необходимо 2 600 миллиграммов в день, мужчинам - 3 400.

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Калий в бананах снижает кровяное давление

Хотя приверженцы низкоуглеводных и кето-диет могут воздержаться от банана, потому что в нем 113 калорий и 26 граммов углеводов, этот же банан содержит 375 миллиграммов калия. Это более 10% от рекомендуемой нормы калия для мужчин и почти 15% для женщин. Начиная каждый день с банана, вы покроете суточную потребность в калии.

В обзоре, опубликованном в 2020 году в Journal of the American Heart Association, рассматривались 32 клинических исследования, в которых использовались добавки с калием для снижения артериального давления. Прием не менее 1 173 миллиграммов калия снижал кровяное давление, особенно у людей с высоким кровяным давлением или с высоким содержанием натрия в рационе. Это примерно три банана.

Однако не стоит злоупотреблять калием, если вы уже принимаете лекарства от высокого кровяного давления. Многие такие лекарства могут вызывать чрезмерное накопление калия в организме. Слишком большое количество калия в крови может привести к таким осложнениям, как аритмия, учащенное сердцебиение, мышечная слабость, изменения настроения, расстройство желудка, рвота, диарея, а также онемение или покалывание в конечностях.

Важно поддерживать баланс калия и натрия в организме

Вместо того чтобы полагаться на добавки с калием для снижения артериального давления, вы можете получать калий из таких продуктов, как бананы, орехи, чечевица и йогурт.

Также необходимо следить за балансом натрия и калия. Если вы потребляете больше натрия, чем калия, у вас повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Национальный институт здоровья США предлагает соотношение калия и натрия 2 к 1, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого следует обратить внимание на содержание натрия в продуктах, которые вы употребляете, и сократить их количество. В конце концов, вкусовые рецепторы привыкнут к низкому содержанию соли.

Ранее УНИАН писал, что происходит с вашим телом, когда вы едите бананы ежедневно.

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